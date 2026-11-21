JawaPos.com – Manchester City berharap bisa mengakhiri tren buruk saat menghadapi Fulham FC dalam lanjutan Premier League, Sabtu (21/11). Bermain di Stadion Etihad, Manchester, The Citizens mengandalkan duet Enzo Fernandez dan Elliot Anderson di lini tengah untuk memburu kemenangan.

Sepeninggal Rodri, City mengandalkan Enzo dan Elliot sebagai duet gelandang atau pivot ganda dalam skema 4-2-3-1. Namun, kombinasi keduanya masih belum berjalan maksimal, terutama ketika tim harus bertransisi dari menyerang ke bertahan.

Performa Enzo dan Elliot turut menjadi sorotan di tengah catatan tiga kekalahan beruntun City di Premier League. Laga melawan Fulham menjadi kesempatan bagi tim asuhan Enzo Maresca untuk menghentikan rentetan hasil buruk tersebut. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Vidio.

Duet Enzo-Elliot Belum Maksimal Seperti dilansir Sky Sports, Enzo dan Elliot lebih sering bergerak ke arah yang sama, yakni sisi kanan lini tengah City. Kondisi tersebut membuat area tengah The Citizens lebih terbuka ketika lawan melancarkan serangan.

Maresca pun menyoroti persoalan transisi dan kemampuan tim memenangkan duel saat kehilangan penguasaan bola.

“Kami lebih sering kebobolan ketika kami berada dalam situasi transisi tanpa bola dan saat itu kami juga tidak mampu memenangkan duel dengan lawan,” kata Maresca seperti dikutip dari laman resmi klub.

Statistik Premier League musim ini juga memperlihatkan perbedaan kontribusi keduanya. Elliot mencatatkan 12 intersep, sedangkan Enzo baru tujuh kali.

Dalam urusan distribusi bola, Elliot juga unggul dengan 791 operan. Sementara itu, Enzo mencatatkan 449 operan.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Maresca. Duet gelandang City perlu menemukan keseimbangan agar tidak mudah ditembus ketika kehilangan bola sekaligus mampu mendukung serangan tim.

Perkiraan Susunan Pemain Man City vs Fulham Manchester City diperkirakan tetap menggunakan skema 4-2-3-1. Enzo dan Elliot Anderson akan menjadi poros ganda di lini tengah, dengan Haaland sebagai ujung tombak.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1):

Pelatih: Enzo Maresca.

FULHAM FC (4-2-3-1):

1-Leno (g); 21-Castagne, 22-Affengruber, 3-Bassey (c), 33-Robinson; 16-Berge, 19-Charles; 14-Bobb, 24-King, 17-Iwobi; 7-Gonzalo Garcia.

Pelatih: Alvaro Arbeloa.