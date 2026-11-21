JawaPos.com - Bayern Munchen gagal membawa pulang kemenangan saat bertandang ke markas FC Koln dalam lanjutan pekan ke-10 Bundesliga, Sabtu (21/11). Hasil imbang 1-1 tersebut semakin mengecewakan karena Die Roten harus kehilangan dua pemain penting, Harry Kane dan Michael Olise, akibat cedera.

Pertandingan ini juga menjadi momen kembalinya Vincent Kompany ke pinggir lapangan setelah sekitar satu bulan absen. Sebelumnya, pelatih asal Belgia tersebut sempat pingsan saat menyaksikan sesi latihan tim cadangan Bayern Munchen.

Namun, comeback Kompany tidak berjalan sesuai harapan. Bayern justru tertinggal lebih dahulu pada menit ke-11 setelah pemain sayap FC Koln, Mikey Moore, mencetak gol melalui serangan balik.

Moore, yang berstatus pemain pinjaman dari Tottenham Hotspur, membawa tuan rumah unggul 1-0.

Situasi Bayern semakin sulit sembilan menit kemudian. Harry Kane harus meninggalkan lapangan karena mengalami cedera. Setelah menjalani pemeriksaan, penyerang asal Inggris itu didiagnosis mengalami robekan ligamen.

Kane kemudian digantikan Tom Bischof. Meski kehilangan pemain andalan di lini depan, pergantian tersebut justru memberikan dampak positif bagi Bayern.

Bischof langsung terlibat dalam proses terciptanya gol penyeimbang sebelum babak pertama berakhir. Dia mengirimkan umpan kepada Nathaniel Brown yang kemudian melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola mengarah ke sudut bawah gawang dan gagal dihentikan penjaga gawang FC Koln.

Michael Olise Ikut Cedera pada Babak Kedua Memasuki babak kedua, Bayern kembali kehilangan pemain penting. Michael Olise tidak melanjutkan pertandingan setelah mengalami masalah pada bagian belakang kaki.

Sang pemain didiagnosis mengalami memar di bagian tersebut. Absennya Olise dan Kane membuat Bayern kehilangan dua opsi penting di lini serang.

Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Kedua tim pun harus puas berbagi satu poin.

Hasil imbang tersebut membuat FC Koln naik satu peringkat ke posisi ke-14 klasemen sementara. Penampilan Mikey Moore juga mendapat apresiasi setelah pemain pinjaman Tottenham Hotspur itu terpilih sebagai Man of the Match.

Sementara itu, Bayern Munchen tetap berada di puncak klasemen Bundesliga dengan tambahan satu poin. Namun, posisi mereka belum sepenuhnya aman karena hanya unggul satu angka atas Borussia Dortmund yang baru memainkan sembilan pertandingan.

Kompany Akui FC Koln Layak Mendapatkan Satu Poin Usai pertandingan, Vincent Kompany menilai Bayern sebenarnya tidak mengawali laga dengan buruk. Dia menyebut timnya mampu menjaga tempo permainan, tetapi harus menghadapi situasi sulit setelah Kane dan Olise mengalami cedera.

Meski kecewa dengan hasil akhir dan kondisi kedua pemainnya, Kompany mengakui FC Koln pantas mendapatkan satu poin.