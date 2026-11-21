JawaPos.com - Sevilla akan menghadapi Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. Derbi Andalusia ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki modal dan kepentingan berbeda untuk mengamankan hasil positif.

Sevilla dijadwalkan menjamu Real Betis di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (22/11/2026) pukul 00.30 WIB. Pertandingan tersebut menjadi derbi pertama bagi kedua tim setelah jeda internasional.

Secara historis, Sevilla masih mendominasi pertemuan kedua tim. Dari 135 pertandingan di semua kompetisi, Los Nervionenses mencatatkan 61 kemenangan, 35 hasil imbang, dan 39 kekalahan.

Namun, catatan beberapa pertemuan terakhir justru lebih berpihak kepada Real Betis. Skuad asuhan Manuel Pellegrini itu hanya menelan satu kekalahan dalam delapan laga terakhir melawan Sevilla.

Dari sisi performa musim ini, Real Betis juga memiliki catatan lebih meyakinkan. Mereka mengoleksi 26 poin dari 12 pertandingan dengan rincian delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Torehan tersebut menempatkan Los Verdiblancos di posisi keempat klasemen sementara.

Sebaliknya, Sevilla berada di peringkat keenam dengan koleksi 18 poin. Los Nervionenses mencatatkan lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan dari 12 pertandingan.

Performa terbaru Sevilla juga belum sepenuhnya meyakinkan. Tim asuhan Luis Garcia hanya mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan liga terakhir setelah kalah dari Getafe dan bermain imbang 0-0 melawan Deportivo Alaves.

Sementara itu, Real Betis datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Mereka mengalahkan Elche dengan skor 2-0 pada pertandingan liga terakhir, kemudian menyingkirkan Navalcarnero 3-2 di Copa del Rey empat hari berselang.

Prediksi Skor Sevilla vs Real Betis Derbi Andalusia kali ini diperkirakan sulit ditebak. Real Betis memiliki keunggulan dari segi posisi klasemen dan catatan pertemuan terakhir. Namun, Sevilla tetap punya keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan derbi juga kerap berlangsung dengan intensitas tinggi. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk bersaing di papan atas Liga Spanyol musim ini.

Dengan mempertimbangkan performa terkini kedua tim, Real Betis berpotensi memberikan tekanan kepada tuan rumah. Namun, keuntungan bermain di Ramon Sanchez Pizjuan bisa membantu Sevilla mengimbangi permainan rival sekotanya.

Kedua tim diprediksi saling mencetak gol, tetapi sulit bagi salah satu pihak untuk benar-benar mendominasi pertandingan. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka.

Prediksi skor: Sevilla 1-1 Real Betis.

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Real Betis Sevilla (4-2-3-1): Odysseas Vlachodimos (PG); Juan Iglesias, Andres Lopez, Kike Salas, Gabriel Suazo; Youssouf Fofana, Lucien Agoume; Chidera Ejuke, Isaac Romero, Felix Correia; Lucas Stassin.

Pelatih: Luis Garcia.

Real Betis (4-2-3-1): Alvaro Valles (PG); Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Fran Garcia; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Troy Parrott.