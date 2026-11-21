JawaPos.com — Prediksi skor Napoli vs Torino mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu (22/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Napoli berusaha mengakhiri keterpurukan di kandang sendiri, sedangkan Torino memburu kemenangan untuk menyalip tuan rumah dalam klasemen sementara Liga Italia.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang hanya dipisahkan satu posisi dan satu poin setelah menjalani 11 pertandingan.

Napoli menempati peringkat kesepuluh dengan 15 poin, sementara Torino membuntuti tepat di bawahnya dengan koleksi 14 poin.

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Situasi tersebut membuat pertandingan semakin menarik karena kedua kesebelasan sama-sama mengalami penurunan performa menjelang jeda internasional November.

Napoli menghadapi tekanan besar terhadap pelatih Massimiliano Allegri, sedangkan Torino berusaha menemukan kembali konsistensi bersama Ignazio Abate.

Mengapa Napoli Terancam Mengalami Krisis di Bawah Massimiliano Allegri? Napoli menjalani awal musim yang jauh dari ekspektasi setelah kedatangan Massimiliano Allegri menggantikan Antonio Conte.

Dari seluruh pertandingan di berbagai kompetisi, Partenopei baru mencatatkan lima kemenangan dan kesulitan menunjukkan permainan konsisten.

Catatan tersebut menjadi jumlah kemenangan paling sedikit Napoli pada fase serupa sejak 2003 ketika masih berkompetisi di Serie B.

Ketika itu, klub asal Naples tersebut mencatatkan sepuluh hasil imbang dari 15 pertandingan pertama mereka.

Masalah Napoli tidak hanya terjadi di kompetisi domestik karena performa mereka di Liga Champions juga mengecewakan.

Dari empat pertandingan pembuka fase kompetisi Eropa, mereka sudah menelan tiga kekalahan yang memperbesar tekanan terhadap Allegri.

Sebelum jeda internasional, Napoli sebenarnya memperlihatkan tanda kebangkitan ketika menahan pemuncak klasemen Lazio dengan skor 1-1.

Hasil tersebut menghentikan rentetan enam kemenangan beruntun Lazio, tetapi belum cukup memperbaiki posisi Napoli dalam persaingan empat besar.

Padahal, Napoli memiliki sejumlah kesempatan mencetak gol kemenangan pada babak kedua pertandingan tersebut.

Kegagalan memaksimalkan peluang kembali memperlihatkan persoalan efektivitas serangan yang belum terselesaikan sepanjang musim.

Bisakah Torino Memanfaatkan Kondisi Napoli yang Sedang Terpuruk? Torino datang ke Naples dengan peluang menyalip Napoli apabila berhasil membawa pulang tiga poin. Tim asuhan Ignazio Abate mengumpulkan 14 poin dari 11 pertandingan, hanya tertinggal satu angka dari tuan rumah.

Perjalanan Torino musim ini sebenarnya sempat menjanjikan setelah mereka mencatatkan tiga kemenangan beruntun di Serie A.

Pencapaian tersebut menjadi rangkaian kemenangan terbaik klub dalam enam tahun terakhir sebelum performa mereka kembali mengalami penurunan.

Torino kemudian menelan kekalahan melawan Como dan Frosinone sebelum ditahan imbang Lecce di kandang sendiri.

Tiga pertandingan tanpa kemenangan itu membuat momentum positif yang sebelumnya dibangun Abate perlahan menghilang.

Meski demikian, Torino memiliki peluang mengejutkan Napoli karena kondisi tuan rumah sedang tidak ideal.

Abate juga membawa motivasi tersendiri untuk mengungguli Allegri, sosok yang pernah menjadi pelatihnya ketika masih memperkuat AC Milan.

Namun, catatan pertemuan kedua tim menunjukkan Napoli memiliki keunggulan signifikan ketika menghadapi Torino. Partenopei memenangkan 15 dari 22 pertemuan terakhir di Serie A, termasuk kemenangan 2-1 pada Maret lalu.

Torino bahkan belum pernah meraih kemenangan liga di markas Napoli sejak 2009, sebuah rekor yang memperlihatkan beratnya tantangan mereka.

Meski begitu, performa Napoli yang belum stabil membuka kemungkinan terjadinya hasil berbeda pada pertemuan kali ini.

Bagaimana Kondisi Pemain Napoli dan Torino Menjelang Pertandingan? Napoli masih menghadapi persoalan cedera yang membatasi pilihan Massimiliano Allegri dalam menyusun susunan pemain terbaik.

Alisson Santos, Benoit Badiashile, Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo, dan Alessandro Buongiorno dipastikan belum tersedia untuk pertandingan tersebut.

Kabar positif datang dari David Neres dan Costantino Favasuli yang telah pulih dari cedera otot. Luca Marianucci juga kembali masuk pilihan setelah menyelesaikan masa hukuman akibat akumulasi kartu.

Kevin De Bruyne diperkirakan menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam upaya Napoli membongkar pertahanan Torino.

Gelandang Belgia tersebut sudah terlibat langsung dalam enam gol Napoli musim ini dan baru tampil impresif bersama tim nasionalnya.

Scott McTominay juga berpotensi menghadirkan ancaman serius karena memiliki catatan bagus ketika menghadapi Torino.

Gelandang Skotlandia tersebut mencetak tiga gol dalam dua pertemuan sebelumnya melawan klub berjuluk Il Toro itu.

Sementara itu, Torino mengandalkan Che Adams yang sudah mengoleksi empat gol di Serie A musim ini.

Penyerang Skotlandia tersebut berpeluang berduet dengan Giovanni Simeone untuk mengeksploitasi pertahanan Napoli yang kehilangan sejumlah pemain penting.

Simeone memiliki motivasi khusus menghadapi mantan klubnya setelah hanya mencetak enam gol dalam 83 penampilan liga bersama Napoli.

Menariknya, penyerang Argentina tersebut justru pernah membukukan lima gol ketika menghadapi Partenopei sepanjang kariernya.

Nikola Vlasic diperkirakan tetap tampil meskipun sempat mengalami masalah ringan pada otot paha ketika menjalani agenda internasional.

Torino masih harus memantau kondisi Rafik Belghali, Ricardo Rodriguez, dan Niccolo Fortini sebelum menentukan komposisi pemain.

Prediksi Skor Napoli vs Torino: Mengapa Hasil Imbang 2-2 Paling Realistis? Napoli diperkirakan tetap mengandalkan formasi dengan tiga bek serta kreativitas Kevin De Bruyne dan Scott McTominay di lini tengah.

Rasmus Hojlund berpeluang menjadi ujung tombak utama dengan dukungan Antonio Vergara dalam membangun serangan.

Torino kemungkinan menggunakan pendekatan serupa dengan tiga pemain bertahan serta duet Che Adams dan Giovanni Simeone di depan.

Nikola Vlasic akan menjalankan peran penghubung untuk menciptakan peluang sekaligus membantu transisi serangan.

Kedua tim sama-sama tidak meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir sehingga tekanan untuk mendapatkan hasil positif cukup besar.

Napoli memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi absennya beberapa pemain inti berpotensi mengganggu keseimbangan permainan. Torino juga belum memperlihatkan pertahanan yang cukup solid untuk mempertahankan keunggulan sepanjang pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dan menghasilkan gol dari kedua kubu.

Prediksi Susunan Pemain Napoli (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Spinazzola; Vergara; Hojlund.

Prediksi Susunan Pemain Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone.