JawaPos.com — Prediksi skor Parma vs Roma mengarah pada kemenangan tim tamu ketika kedua kesebelasan bertemu di Stadion Ennio Tardini, Minggu (22/11/2026) pukul 00.00 WIB, dalam lanjutan Serie A 2026/2027.

AS Roma datang dengan status belum terkalahkan dan menempati peringkat ketiga, sedangkan Parma masih berjuang menjauh dari zona degradasi setelah mengumpulkan delapan poin.

Perbedaan performa kedua tim menjadi perhatian utama menjelang pertandingan yang berlangsung selepas jeda internasional November.

AS Roma membawa modal tiga kemenangan beruntun dengan rata-rata empat gol per pertandingan, sementara Parma baru sekali menang dalam enam laga liga terakhir.

Mengapa AS Roma Lebih Diunggulkan Mengalahkan Parma? AS Roma menunjukkan konsistensi luar biasa di Serie A meskipun perjalanan mereka dalam kompetisi Liga Champions tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Pasukan Gian Piero Gasperini tetap menjadi satu dari dua tim yang belum terkalahkan di liga bersama Lazio.

Sebelum jeda internasional, Giallorossi berhasil mengalahkan Cagliari, Udinese, dan Sassuolo secara beruntun. Kemenangan 3-0 atas Sassuolo semakin menegaskan ketajaman lini serang AS Roma yang sulit dihentikan lawan.

Rodrigo Mora kembali mencuri perhatian setelah mencetak gol dalam tiga pertandingan liga secara berturut-turut.

Pemain muda tersebut menjadi salah satu senjata penting Gasperini dalam membangun serangan yang dinamis dan sulit diprediksi.

Produktivitas AS Roma musim ini bahkan mencatatkan pencapaian bersejarah dalam kompetisi tertinggi sepak bola Italia.

Mereka menjadi tim keempat dalam 65 tahun terakhir yang mampu mencetak sedikitnya 30 gol hingga pekan ke-11 Serie A.

Catatan tersebut memperlihatkan keberhasilan Gasperini menciptakan keseimbangan antara kreativitas lini tengah dan efektivitas penyelesaian akhir.

Dalam 16 pertandingan liga terakhir sejak musim sebelumnya, AS Roma hanya sekali gagal mencetak minimal dua gol.

Menariknya, kontribusi gol tidak hanya datang dari para penyerang yang menjadi andalan utama Giallorossi.

Para pemain bertahan AS Roma sudah menyumbangkan delapan gol sepanjang musim, memperlihatkan variasi ancaman ketika menyerang.

Bisakah Parma Menghentikan Dominasi AS Roma di Ennio Tardini? Parma menghadapi tantangan berat karena sejarah pertemuan kedua kesebelasan lebih banyak berpihak kepada AS Roma. Dalam 20 pertandingan kandang terakhir melawan Giallorossi di Serie A, Parma menelan 13 kekalahan.

AS Roma juga berhasil memenangkan empat pertemuan terakhir melawan Parma, termasuk kemenangan dramatis 3-2 dalam kunjungan sebelumnya ke Ennio Tardini.

Donyell Malen menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut setelah mencetak dua gol untuk membantu timnya membawa pulang kemenangan.

Situasi Parma musim ini semakin sulit setelah pergantian pelatih tidak langsung menghasilkan perubahan konsisten.

Alberto Gilardino memang sempat membawa timnya mengalahkan Atalanta 3-0 di Bergamo, tetapi momentum positif tersebut tidak bertahan lama.

Parma kemudian kembali menelan kekalahan 1-2 ketika menghadapi Bologna dalam Derby dell'Emilia.

Pertandingan tersebut semakin rumit setelah Abdoulaye Ndiaye menerima kartu merah pada menit kedelapan melalui keputusan wasit setelah peninjauan VAR.

Bermain dengan sepuluh pemain sejak awal pertandingan membuat Parma kesulitan mempertahankan keseimbangan permainan.

Kekalahan itu menyebabkan mereka tertahan dengan delapan poin, hanya unggul satu angka dari tiga tim terbawah klasemen.

Gilardino kini menghadapi pekerjaan besar untuk memperbaiki pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan timnya.

Menghadapi AS Roma yang memiliki lini depan paling produktif di Serie A jelas bukan situasi ideal untuk membangun momentum kebangkitan.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Parma vs Roma? AS Roma mendapatkan kabar menggembirakan setelah Paulo Dybala dan penjaga gawang utama Mile Svilar kembali tersedia seusai jeda internasional.

Kehadiran keduanya memberikan tambahan pilihan bagi Gasperini menjelang pertandingan penting di Ennio Tardini.

Namun, Devyne Rensch masih harus menepi akibat cedera otot aduktor, sedangkan Lorenzo Pellegrini belum pulih dari masalah paha.

Pierluigi Gollini juga diragukan tampil setelah melewatkan dua pertandingan karena cedera punggung.

Di lini depan, Donyell Malen diperkirakan kembali menjadi pilihan utama setelah mencetak delapan gol dalam kompetisi Serie A musim ini.

Penyerang Belanda tersebut juga membawa kepercayaan diri tambahan setelah mencetak gol bersama tim nasionalnya dalam UEFA Nations League.

Sementara itu, Parma harus kehilangan David Romero yang mengalami cedera bahu serius ketika menghadapi Bologna.

Diego Carlos masih bermasalah dengan paha, Adrian Bernabe diragukan tampil, sedangkan Ndiaye menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Absennya Romero membuka peluang bagi Simone Lontani untuk mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama bersama El Bilal Toure.

Nesta Elphege juga menjadi alternatif bagi Gilardino apabila ingin menghadirkan pendekatan berbeda di lini serang.

Prediksi susunan pemain Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Toure.

Gilardino diperkirakan mengandalkan kepadatan lini tengah untuk membatasi ruang gerak para pemain kreatif AS Roma.

Prediksi susunan pemain AS Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Formasi tersebut memungkinkan Gasperini mempertahankan agresivitas serangan melalui pergerakan pemain sayap dan gelandang serang.

Prediksi Skor Parma vs Roma: Mampukah Giallorossi Menang Tanpa Kebobolan? AS Roma memiliki peluang besar melanjutkan tren positif karena unggul dalam produktivitas gol, kualitas individu, dan konsistensi permainan.

Parma memang mendapatkan keuntungan bermain di kandang, tetapi rapuhnya pertahanan serta absennya sejumlah pemain penting menjadi persoalan serius.

Gasperini kemungkinan meminta anak asuhnya langsung mengambil inisiatif serangan untuk menghindari kejutan dari tuan rumah.

Pergerakan Malen, Mora, dan Soule berpotensi menjadi ancaman utama, terutama ketika Parma kehilangan organisasi pertahanan dalam situasi transisi.

Parma tetap memiliki peluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga kedisiplinan serta memanfaatkan serangan balik secara efektif.

Namun, pengalaman AS Roma menghadapi pertandingan berintensitas tinggi membuat tim tamu lebih diunggulkan untuk mengendalikan jalannya laga.

Kemenangan akan memperkuat posisi Giallorossi dalam persaingan papan atas sebelum menghadapi Paris Saint-Germain pada pertandingan berikutnya.

Sebaliknya, kekalahan berpotensi membuat Parma semakin tertekan dalam perjuangan menghindari zona degradasi Serie A.

Giallorossi diperkirakan meraih kemenangan keempat secara beruntun di Serie A melalui dominasi permainan dan ketajaman lini depan yang lebih meyakinkan.