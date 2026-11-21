JawaPos.com — Prediksi skor Rayo Vallecano vs Valencia mengarah pada pertandingan ketat yang berpotensi berakhir imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Madrid, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.15 WIB.

Rayo Vallecano berusaha memaksimalkan keunggulan kandang, sedangkan Valencia membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi setelah terpuruk di peringkat ke-19.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit setelah sama-sama menelan kekalahan sebelum jeda internasional November.

Rayo Vallecano sebelumnya menyerah 0-1 kepada Real Sociedad, sementara Valencia dihajar Real Madrid dengan skor telak 0-3.

Performa kedua tim sepanjang awal musim menunjukkan persoalan berbeda, terutama dalam menjaga konsistensi permainan.

Rayo Vallecano relatif tangguh ketika bermain di kandang, sedangkan Valencia justru lebih produktif mengumpulkan poin saat menjalani pertandingan tandang.

Rayo Vallecano Andalkan Kekuatan Kandang untuk Bangkit Rayo Vallecano memasuki pertandingan dengan modal 12 poin dari 11 pertandingan La Liga musim ini.

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Tim asuhan Benat San Jose tersebut mencatatkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan sehingga menempati peringkat ke-14 klasemen sementara.

Posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena Rayo Vallecano hanya unggul dua poin atas zona degradasi.

Namun, mereka juga masih memiliki peluang memperbaiki peringkat mengingat jaraknya dengan Sevilla di posisi keenam hanya enam poin.

Masalah utama Rayo Vallecano terletak pada ketidakmampuan mempertahankan konsistensi hasil dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dari lima pertandingan terakhir di La Liga, mereka hanya mampu mengamankan satu kemenangan.

Meski demikian, catatan pertandingan kandang memberikan alasan bagi pendukung Rayo Vallecano untuk tetap optimistis.

Los Franjirrojos berhasil mengumpulkan 10 poin dari lima pertandingan kandang, sebuah pencapaian yang cukup menjanjikan.

Situasinya berbeda ketika Rayo Vallecano harus bermain jauh dari Madrid karena mereka belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan tandang.

Perbedaan performa tersebut membuat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi faktor penting menghadapi Valencia.

Valencia Terpuruk di Zona Degradasi, tetapi Punya Modal Mengejutkan Valencia datang ke Madrid dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan sembilan poin dari 12 pertandingan La Liga.

Pasukan Javier Aguirre mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan sehingga terdampar di peringkat ke-19.

Kekalahan 0-3 dari Real Madrid pada pertandingan liga terakhir semakin memperlihatkan persoalan yang sedang dihadapi Los Che.

Valencia membutuhkan perbaikan performa untuk menghindari situasi semakin sulit dalam persaingan keluar dari zona degradasi.

Namun, kemenangan telak 6-0 atas Tavernes pada 10 November memberikan sedikit suntikan kepercayaan diri. Hasil tersebut sekaligus memastikan Valencia melaju ke putaran kedua Copa del Rey.

Menariknya, Valencia justru memiliki catatan pertandingan tandang yang lebih baik dibandingkan performa keseluruhan mereka.

Dari sembilan poin yang sudah dikumpulkan di La Liga, tujuh poin diperoleh melalui pertandingan di markas lawan.

Valencia mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan tandang musim ini.

Statistik tersebut memperlihatkan peluang Los Che mencuri poin di Madrid tetap terbuka meskipun posisi mereka lebih rendah dalam klasemen.

Rekor Pertemuan Rayo Vallecano vs Valencia Didominasi Hasil Imbang Riwayat pertemuan Rayo Vallecano dan Valencia menunjukkan persaingan yang kerap berlangsung seimbang. Sebanyak tujuh dari 10 pertandingan terakhir kedua tim berakhir imbang, termasuk empat dari lima pertemuan terbaru.

Pada pertemuan kandang musim lalu, Rayo Vallecano dan Valencia juga harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir 1-1.

Hasil tersebut memperkuat gambaran mengenai sulitnya kedua tim menciptakan keunggulan ketika saling berhadapan.

Valencia bahkan belum pernah mengalahkan Rayo Vallecano sejak Desember 2023. Dalam periode lebih panjang, Los Che hanya mencatatkan dua kemenangan atas klub ibu kota tersebut sejak Desember 2014.

Meski demikian, catatan historis keseluruhan masih memperlihatkan tantangan besar bagi Rayo Vallecano. Dari 52 pertemuan sebelumnya, Los Franjirrojos hanya mampu mengamankan 10 kemenangan atas Valencia.

Kecenderungan pertandingan berakhir imbang menjadi pertimbangan penting dalam menyusun prediksi skor kali ini.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan, tetapi kondisi performa mereka membuka kemungkinan pertandingan berlangsung hati-hati.

Prediksi Susunan Pemain dan Duel Penentu Pertandingan Rayo Vallecano dipastikan masih kehilangan Augusto Batalla akibat cedera, sementara Alvaro Garcia, Marash Kumbulla, Luiz Felipe, dan Oscar Valentin diragukan tampil.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pilihan Benat San Jose, terutama dalam menentukan keseimbangan pertahanan dan lini tengah.

Sergio Camello tetap menjadi salah satu pemain paling berbahaya bagi pertahanan Valencia setelah mencetak tujuh gol dalam 12 penampilan liga musim ini.

Penyerang berusia 25 tahun tersebut diperkirakan kembali menjadi ujung tombak dengan dukungan Jorge de Frutos dan Isi Palazon.

Di kubu Valencia, Jose Gaya harus menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Real Madrid.

Sergi Canos juga masih absen karena cedera lutut serius, sedangkan Diego Lopez dan David Otorbi belum dipastikan siap tampil.

Kondisi Umar Sadiq dan Arnaut Danjuma masih harus diperiksa menjelang pertandingan, meskipun keduanya diperkirakan tersedia.

Javier Aguirre juga berpeluang melakukan perubahan dengan memasukkan Luis Rioja dan Filip Ugrinic sejak menit pertama.

Prediksi susunan pemain Rayo Vallecano (4-2-3-1): Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Lopez, Ciss; De Frutos, Diaz, Palazon; Camello.

Prediksi susunan pemain Valencia (4-3-3): Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, Tarrega, De Haas; Guerra, Rodriguez, Ugrinic; Danjuma, Sadiq, Rioja.

Rayo Vallecano berpeluang mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan ketajaman Camello dan dukungan pemain sayap.

Namun, Valencia mempunyai kemampuan mencuri poin dalam pertandingan tandang sehingga tuan rumah tidak boleh mengabaikan ancaman serangan balik.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang kedua tim saling mencetak gol sepanjang 90 menit.

Berdasarkan performa kandang, catatan tandang, serta dominasi hasil imbang dalam pertemuan sebelumnya.