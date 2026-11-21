JawaPos.com — Prediksi skor Alaves vs Deportivo La Coruna mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027, Sabtu (21/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Alaves berusaha mengakhiri puasa kemenangan di kompetisi domestik, sementara Deportivo La Coruna ingin mempertahankan performa impresif sebagai tim promosi yang kini menempati posisi kesembilan klasemen.

Pertemuan kedua kesebelasan diperkirakan berlangsung ketat mengingat hanya dua poin yang memisahkan mereka setelah menjalani 12 pertandingan.

Alaves mengumpulkan 13 poin di peringkat ke-12, sedangkan Deportivo La Coruna berada tiga tingkat lebih tinggi dengan koleksi 15 poin.

Alaves Belum Menang Sejak September, Mampukah Bangkit di Kandang? Alaves menghadapi Deportivo La Coruna dengan membawa catatan tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan sepanjang musim ini.

Pasukan Quique Sanchez Flores belum mampu meraih kemenangan di La Liga sejak awal September, sehingga pertandingan kandang menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi.

Pada pertandingan liga sebelumnya, Alaves hanya bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Sevilla dalam duel yang berlangsung cukup ketat.

Namun, kepercayaan diri mereka meningkat setelah menghancurkan Anaitasuna FT dengan skor 6-1 pada ajang Copa del Rey.

Kemenangan besar tersebut memastikan Alaves melangkah ke putaran kedua Copa del Rey sekaligus memberikan suntikan moral menjelang pertandingan akhir pekan.

Meski menghadapi lawan berbeda, produktivitas enam gol menjadi sinyal positif bagi lini serang yang membutuhkan konsistensi di kompetisi liga.

Performa Alaves musim ini sebenarnya menunjukkan perkembangan dibandingkan perjalanan mereka pada kompetisi 2025/2026 yang berakhir di peringkat ke-14.

Ketika itu, klub asal Basque tersebut hanya mampu menghindari degradasi dengan keunggulan satu poin dari zona merah.

Catatan pertemuan juga memberikan keuntungan psikologis kepada Alaves karena mereka memenangkan dua pertandingan terakhir melawan Deportivo La Coruna.

Dari 49 pertemuan sebelumnya, Alaves mengoleksi 20 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 18 kekalahan.

Kemenangan terakhir Alaves atas Deportivo La Coruna di kasta tertinggi terjadi pada Februari 2018 dengan skor tipis 1-0.

Rekor tersebut menjadi modal tambahan, meskipun performa kedua tim pada musim sekarang memperlihatkan persaingan yang relatif seimbang.

Deportivo La Coruna Jadi Kejutan La Liga, Bisakah Curi Poin? Deportivo La Coruna tampil sebagai salah satu tim promosi paling menarik perhatian dalam 12 pertandingan awal La Liga musim 2026/2027.

Skuad asuhan Antonio Hidalgo berhasil mengumpulkan 15 poin melalui tiga kemenangan, enam hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Keberhasilan tersebut terasa istimewa karena Deportivo La Coruna baru kembali ke kasta tertinggi setelah finis sebagai runner-up Segunda Division musim sebelumnya.

Alih-alih langsung terjebak dalam persaingan degradasi, mereka justru mampu menembus sembilan besar klasemen sementara.

Performa Deportivo La Coruna juga menunjukkan perkembangan positif menjelang jeda internasional November dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan liga terakhir.

Mereka menutup pertandingan terakhir sebelum jeda dengan hasil imbang 0-0 melawan Espanyol.

Dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Deportivo La Coruna hanya menelan satu kekalahan dan memperlihatkan kemampuan menjaga keseimbangan permainan.

Meski demikian, performa tandang masih menjadi tantangan karena mereka baru mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan luar kandang.

Enam hasil imbang sepanjang musim memperlihatkan Deportivo La Coruna cukup sulit dikalahkan, tetapi belum sepenuhnya efektif mengubah pertandingan seimbang menjadi kemenangan.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan duel melawan Alaves kembali berakhir dengan pembagian satu poin.

Lucas Boye Jadi Andalan Alaves, Aubameyang Siap Kembali Mengancam Alaves diperkirakan kembali mengandalkan Lucas Boye sebagai ujung tombak setelah penyerang berusia 30 tahun tersebut mencetak lima gol dalam 11 penampilan.

Ketajamannya menjadi faktor penting untuk membongkar pertahanan Deportivo La Coruna yang sedang menunjukkan perkembangan positif.

Selain Boye, Mariano Diaz berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit pertama setelah memperlihatkan kontribusi ofensif yang mengesankan.

Penyerang tersebut telah menghasilkan enam gol dan lima assist dalam 13 penampilan di seluruh kompetisi musim ini.

Dari sisi ketersediaan pemain, Alaves masih kehilangan Facundo Garces dan Mikel Rodriguez akibat cedera yang belum sepenuhnya pulih.

Namun, Quique Sanchez Flores memiliki sebagian besar pemain utamanya untuk menyusun strategi menghadapi Deportivo La Coruna.

Sementara itu, Deportivo La Coruna kemungkinan belum dapat memainkan Bright Ede dan Zakaria Eddahchouri karena masalah kebugaran.

Absennya kedua pemain tersebut membuat Antonio Hidalgo perlu menyesuaikan pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Kabar positif datang dari Pierre-Emerick Aubameyang yang sudah mencatatkan dua penampilan sebagai pemain pengganti setelah pulih dari cedera.

Penyerang berpengalaman tersebut berpeluang kembali masuk susunan pemain utama dan memberikan ancaman langsung terhadap pertahanan Alaves.

Deportivo La Coruna juga memiliki Luismi Cruz yang telah mencetak dua gol dalam 13 pertandingan musim ini.

Kehadiran Yeremay Hernandez di sektor serangan diharapkan menambah kreativitas sekaligus membuka ruang bagi Aubameyang untuk mendapatkan peluang mencetak gol.

Prediksi Skor Alaves vs Deportivo La Coruna, Siapa Lebih Diunggulkan? Pertandingan Alaves vs Deportivo La Coruna diperkirakan berlangsung dengan tempo hati-hati karena kedua kesebelasan memiliki kekuatan relatif berimbang.

Alaves mendapatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Deportivo La Coruna membawa momentum lebih baik berdasarkan hasil pertandingan terakhir.

Tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif di La Liga, tetapi Deportivo La Coruna memiliki kemampuan mempertahankan hasil ketika menghadapi tekanan.

Catatan enam hasil imbang milik tim tamu menjadi indikator kuat pertandingan berpotensi berakhir tanpa pemenang.

Alaves kemungkinan mencoba mengoptimalkan ketajaman Boye dan Diaz, sementara Deportivo La Coruna mengandalkan pengalaman Aubameyang serta kreativitas Hernandez.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kualitas lini depan, dan rekor pertemuan, kedua tim diprediksi sama-sama mampu mencetak gol.

Hasil imbang dengan jumlah gol rendah menjadi skenario paling masuk akal apabila kedua kesebelasan gagal memaksimalkan peluang untuk menentukan kemenangan.

Prediksi Susunan Pemain Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini; Perez, Guevara, Blanco, Ibanez, Yusi; Mariano Diaz, Lucas Boye.

Deportivo La Coruna (4-2-3-1): Roman; Altimira, Gimenez, Loureiro, Quagliata; Amatucci, Soriano; Mella, Luismi Cruz, Yeremay Hernandez; Pierre-Emerick Aubameyang.