JawaPos.com — Prediksi skor Lazio vs Lecce mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadio Olimpico, Sabtu (21/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Lazio berpeluang memperkokoh posisi puncak klasemen sekaligus memburu kemenangan kesepuluh musim ini, sementara Lecce datang dengan ancaman degradasi yang semakin mendekat.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi bertolak belakang setelah jeda internasional November.

Lazio belum terkalahkan dalam 11 pertandingan liga, sedangkan Lecce hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi.

Lazio Kokoh di Puncak, Mampukah Gennaro Gattuso Menjaga Rekor? Lazio menjelma menjadi kejutan terbesar Serie A musim ini setelah mengumpulkan 29 poin dari 11 pertandingan.

Catatan tersebut menjadi rekor baru klub sekaligus membawa pasukan Gennaro Gattuso unggul satu angka atas Inter Milan.

Keberhasilan tersebut semakin mengesankan karena Lazio sempat tersingkir dari Coppa Italia pada Agustus lalu.

Baca Juga:Napoli Putus Rentetan Kemenangan Lazio di Liga Italia

Kini, pendukung Biancocelesti mulai membayangkan kemungkinan meraih Scudetto pertama dalam 27 tahun terakhir.

Perubahan performa Lazio terlihat jelas apabila dibandingkan dengan perjalanan mereka pada musim sebelumnya. Pada tahap kompetisi yang sama, perolehan poin mereka sekarang meningkat hingga 14 angka.

Gattuso berhasil membangun tim dengan keseimbangan permainan yang solid dan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi.

Pendekatan tersebut membuat Lazio mampu mempertahankan konsistensi meskipun menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Sebelum jeda internasional, Lazio mencatatkan enam kemenangan beruntun yang memperkuat posisi mereka dalam persaingan gelar. Rangkaian positif itu akhirnya terhenti ketika mereka bermain imbang melawan Napoli.

Dalam pertandingan tersebut, Davide Frattesi sempat membawa Lazio unggul sebelum Napoli berhasil menyamakan kedudukan.

Lazio kemudian harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang demi menghindari kekalahan pertama musim ini.

Menghadapi Lecce, Gattuso memiliki kesempatan mengembalikan momentum kemenangan sebelum memasuki jadwal yang semakin menantang. Apalagi, Derby della Capitale menghadapi AS Roma sudah menunggu pada bulan depan.

Lecce Terancam Degradasi, Bisakah Mengulang Kejutan di Olimpico? Lecce menghadapi pertandingan berat setelah mengalami tiga kekalahan dalam empat laga terakhir sebelum jeda internasional. Tim asuhan Eusebio Di Francesco juga hanya mencetak tiga gol sepanjang periode tersebut.

Kesulitan mencetak gol menjadi persoalan utama yang belum berhasil diselesaikan Lecce sejak awal musim. Kondisi ini membuat mereka kembali terlibat persaingan menghindari degradasi setelah nyaris turun kasta musim lalu.

Posisi Lecce semakin mengkhawatirkan karena mereka hanya unggul tiga poin dari zona merah. Tambahan angka menjadi kebutuhan mendesak agar tekanan terhadap Di Francesco tidak semakin besar.

Meski demikian, Lecce mempunyai modal psikologis dari hasil imbang 1-1 menghadapi Torino. Hasil tersebut menunjukkan mereka masih mampu memberikan perlawanan ketika menghadapi tim dengan kualitas lebih baik.

Catatan tandang Lecce juga tidak sepenuhnya mengecewakan apabila melihat perjalanan sejak musim sebelumnya. Mereka hanya mengalami tiga kekalahan dalam sembilan pertandingan tandang terakhir di Serie A.

Namun, sejarah pertemuan di Stadio Olimpico lebih banyak berpihak kepada Lazio. Dari 19 pertandingan kandang menghadapi Lecce di Serie A, Biancocelesti hanya menelan dua kekalahan.

Lazio bahkan memiliki rata-rata lebih dari dua gol setiap pertandingan kandang melawan Lecce. Statistik tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang menanti lini pertahanan tim tamu.

Menariknya, salah satu kekalahan Lazio terjadi pada pertandingan terakhir musim 2024/2025 dan membuat mereka kehilangan kesempatan tampil di kompetisi Eropa.

Lecce tentu berharap mampu kembali menciptakan kejutan serupa meskipun situasi kedua tim kini berbeda.

Kondisi Pemain Lazio vs Lecce, Siapa yang Bisa Menjadi Pembeda? Lazio diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain utama karena Gattuso tidak banyak melakukan rotasi sepanjang musim.

Namun, absennya Nuno Tavares dan kapten Mattia Zaccagni memaksa perubahan pada sektor kiri.

Alfonso Pedraza berpeluang mengisi posisi bek kiri, sementara Tijjani Noslin menjadi pilihan untuk memperkuat serangan. Noslin sudah terlibat dalam delapan gol Lazio di Serie A musim ini.

Josip Sutalo juga masih mengalami cedera, sedangkan Albert Gudmundsson dan Nicolo Rovella kemungkinan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Kondisi tersebut membuat Gattuso harus mengoptimalkan pemain yang tersedia.

Davide Frattesi dan Gustav Isaksen menjadi dua nama yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan Lecce.

Keduanya telah mencetak empat gol di liga dan sama-sama mencatatkan gol ketika memperkuat tim nasional dalam UEFA Nations League.

Sebaliknya, Lecce belum menemukan penyerang yang mampu menjadi sumber gol secara konsisten. Hanya Lassana Coulibaly dan Tiago Gabriel yang sudah mencetak lebih dari satu gol musim ini.

Willem Geubbels, Nikola Stulic, dan Paco Esteban belum mampu memberikan kontribusi gol sesuai harapan.

Situasi semakin sulit karena Joel Monteiro masih cedera betis, sementara Santiago Pierotti dan Ivan Ilic diperkirakan baru kembali tahun depan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Lazio vs Lecce

Prediksi susunan pemain Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Prediksi susunan pemain Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

Lazio lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan, produktivitas lini tengah, dan keuntungan tampil di kandang sendiri.

Meski aksi boikot sebagian suporter berpotensi mengurangi atmosfer Stadio Olimpico, kualitas skuad tuan rumah tetap lebih menjanjikan.

Lecce kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik untuk meredam tekanan sejak menit awal. Namun, minimnya ketajaman lini depan membuat peluang mereka mencuri kemenangan terlihat cukup kecil.

Kemenangan terakhir Lecce terjadi pada pertengahan Oktober ketika menghadapi Udinese yang menghuni dasar klasemen.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Lazio diprediksi mampu mengamankan kemenangan kesepuluh sekaligus menjaga persaingan Scudetto.