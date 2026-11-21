JawaPos.com — Prediksi skor Como vs Cagliari mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam pertandingan Serie A 2026/2027 di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Sabtu (21/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Pasukan Cesc Fabregas berambisi kembali meraih tiga poin setelah kekalahan dari Inter Milan menghentikan enam kemenangan beruntun mereka di semua kompetisi.

Como memiliki modal kuat untuk bangkit berkat performa kandang yang solid dan produktivitas lini serang sepanjang musim ini.

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Namun, Cagliari datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Frosinone 1-0 sebelum jeda internasional November.

Mengapa Como Diunggulkan Mengalahkan Cagliari? Como lebih diunggulkan karena menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah arahan Cesc Fabregas, baik dalam kompetisi domestik maupun Liga Champions.

Klub berjuluk Lariani tersebut bahkan berhasil mencuri perhatian Eropa melalui kemenangan spektakuler atas sejumlah lawan kuat.

Salah satu pencapaian paling mengesankan adalah kemenangan 4-1 atas Manchester United yang kemudian disusul pesta sembilan gol tanpa balas terhadap Lens.

Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang Como yang semakin matang dalam menerapkan filosofi permainan Fabregas.

Performa impresif itu juga membuat Como berada di atas Barcelona dan Bayern Munich dalam persaingan Liga Champions musim ini.

Pencapaian tersebut menjadi bukti perkembangan pesat klub yang sebelumnya belum memiliki pengalaman tampil di kompetisi elite Eropa.

Sebelum menghadapi Inter Milan, Como berhasil membukukan enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi dengan produktivitas mencapai 22 gol.

Lebih mengesankan lagi, pertahanan mereka hanya kebobolan empat gol sepanjang periode tersebut.

Namun, momentum positif itu terhenti ketika Como menghadapi Inter Milan di San Siro pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk mereka menjadi 12 kekalahan liga secara beruntun ketika menghadapi Nerazzurri.

Hasil negatif itu membuat Como tertinggal lima poin dari Inter Milan sekaligus kehilangan posisi empat besar klasemen Serie A.

Meski demikian, peluang mereka kembali bersaing di papan atas masih terbuka apabila mampu mengamankan kemenangan atas Cagliari.

Seberapa Kuat Rekor Kandang Como? Como memiliki catatan kandang menjanjikan karena berhasil mencatatkan tiga clean sheet beruntun dalam pertandingan Serie A di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Kekuatan pertahanan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Cagliari yang sedang mengalami kesulitan ketika bermain tandang.

Secara historis, Como juga belum pernah mengalami kekalahan kandang dari Cagliari dalam pertandingan kasta tertinggi sepak bola Italia.

Rekor tersebut semakin memperkuat posisi Lariani sebagai favorit menjelang pertemuan kedua tim akhir pekan ini.

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan Como 2-1, sementara kemenangan Serie A terakhir Cagliari atas lawan yang sama terjadi pada Maret 1982.

Meski kedua klub sempat lama bermain di luar kasta tertinggi, catatan tersebut tetap memberikan gambaran mengenai keunggulan historis tuan rumah.

Fabregas tentu berharap anak asuhnya mampu mempertahankan dominasi tersebut sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Dengan dukungan suporter sendiri, Como mempunyai kesempatan besar untuk langsung memberikan respons setelah kekalahan dari Inter Milan.

Bisakah Cagliari Memberikan Kejutan? Cagliari tetap memiliki peluang memberikan perlawanan karena menunjukkan perkembangan positif bersama pelatih Fabio Pisacane sepanjang awal musim Serie A 2026/2027.

Tim asal Sardinia tersebut mengumpulkan 16 poin dari 11 pertandingan, sekaligus mencatatkan awal musim terbaik mereka sejak 2019.

Perjalanan Cagliari sebenarnya dimulai dengan sangat menjanjikan setelah memenangkan empat dari lima pertandingan pembuka. Satu-satunya kekalahan pada periode tersebut datang ketika mereka menghadapi Inter Milan.

Namun, performa Rossoblu kemudian menurun drastis setelah mengalami empat kekalahan beruntun yang menghambat langkah mereka di klasemen.

Situasi tersebut akhirnya berubah ketika Michel Adopo mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Frosinone.

Kemenangan tersebut memberikan suntikan moral penting bagi Cagliari menjelang perjalanan menuju Lombardy untuk menghadapi Como.

Sayangnya, catatan tandang mereka masih mengkhawatirkan setelah menelan tiga kekalahan beruntun dengan total kebobolan 10 gol.

Kelemahan pertahanan tersebut berpotensi menjadi masalah besar ketika menghadapi Como yang memiliki banyak pemain kreatif dan produktif.

Pisacane harus menemukan keseimbangan antara menjaga organisasi pertahanan dan memaksimalkan peluang melalui serangan balik.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain? Como masih menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain, terutama Moise Kean yang mengalami kemunduran dalam pemulihan cedera tulang kering.

Penyerang tersebut diperkirakan membutuhkan beberapa pekan tambahan sebelum dapat kembali memperkuat tim.

Jayden Addai dan Jesus Rodriguez juga dipastikan absen, sementara Assane Diao serta Trevoh Chalobah berpeluang kembali masuk skuad.

Meski demikian, Fabregas masih mempunyai banyak pilihan untuk mempertahankan kualitas permainan menyerang timnya.

Perhatian utama akan tertuju kepada Nico Paz yang baru saja mencetak dua gol ketika Argentina menghancurkan Kosta Rika 7-0.

Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah terlibat langsung dalam 14 gol Como musim ini melalui kombinasi gol dan assist.

Menariknya, hanya dua dari 11 gol terakhir Nico Paz di Serie A tercipta ketika bermain di kandang sendiri. Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sang gelandang kreatif untuk menunjukkan ketajamannya di hadapan pendukung Como.

Di kubu Cagliari, Adam Obert dapat kembali bermain setelah menyelesaikan hukuman larangan tampil pada pertandingan melawan Frosinone.

Namun, Alieu Fadera dan Mattia Felici masih absen, sementara M'Bala Nzola, Harry Winks, serta Yerry Mina diragukan tampil.

Daniel Maldini yang telah mengoleksi lima gol musim ini berpotensi menjadi ancaman utama bagi pertahanan Como.

Sang penyerang diperkirakan bekerja sama dengan Paul Mendy untuk memanfaatkan ruang ketika tuan rumah terlalu agresif menyerang.

Prediksi susunan pemain Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Prediksi susunan pemain Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola; Fazzini, Maldini; Mendy.

Prediksi Skor Como vs Cagliari Como diperkirakan mampu mengendalikan pertandingan melalui penguasaan bola, kreativitas Nico Paz, dan pergerakan Tasos Douvikas di lini depan.

Sebaliknya, Cagliari kemungkinan mengandalkan serangan balik untuk mengeksploitasi celah pertahanan tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan produktivitas serangan Como dan buruknya catatan tandang Cagliari, kemenangan tuan rumah menjadi hasil paling realistis.