JawaPos.com — Prediksi skor Real Madrid vs Celta Vigo mengarah pada kemenangan 3-1 untuk Los Blancos dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Santiago Bernabeu, Minggu (22/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pasukan Jose Mourinho berambisi memperpanjang rentetan kemenangan menjadi sembilan pertandingan sekaligus membalas kekalahan mengejutkan dari Celta Vigo pada musim lalu.

Real Madrid memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Momentum positif tersebut menjadi modal penting untuk menjaga persaingan gelar juara bersama Barcelona yang masih memimpin klasemen sementara.

Namun, Celta Vigo bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata meskipun performa mereka belum sepenuhnya konsisten.

Tim asuhan Claudio Giraldez memiliki pertahanan solid dan pernah mempermalukan Real Madrid dengan kemenangan 2-0 di Santiago Bernabeu musim lalu.

Bagaimana Performa Real Madrid Menjelang Menghadapi Celta Vigo? Real Madrid menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah mengalami kekalahan dari Atletico Madrid menjelang jeda internasional September/Oktober.

Mourinho berhasil membawa timnya meraih delapan kemenangan berturut-turut, termasuk lima kemenangan terakhir dalam kompetisi La Liga.

Dari 12 pertandingan liga musim ini, Real Madrid mengoleksi 10 kemenangan dan dua hasil imbang dengan total 30 poin.

Mereka menempati posisi kedua klasemen sementara, hanya tertinggal tiga angka dari Barcelona yang berada di puncak.

Konsistensi tersebut memperlihatkan kemampuan Mourinho dalam menjaga keseimbangan permainan sekaligus memaksimalkan kualitas individu para pemainnya.

Real Madrid juga memiliki salah satu pertahanan terbaik La Liga setelah hanya kebobolan 10 gol sepanjang musim berjalan.

Catatan defensif tersebut sejajar dengan Atletico Madrid dan Celta Vigo yang sama-sama baru kemasukan 10 gol.

Artinya, pertandingan akhir pekan ini mempertemukan dua tim dengan organisasi pertahanan paling solid di kompetisi domestik.

Real Madrid juga memiliki motivasi tambahan untuk membalas kekalahan 0-2 dari Celta Vigo pada pertemuan kandang musim sebelumnya.

Kekalahan tersebut menjadi pengingat jika dominasi historis Los Blancos tidak selalu menjamin kemenangan ketika menghadapi tim asal Galicia.

Mengapa Celta Vigo Berpotensi Merepotkan Real Madrid? Celta Vigo datang ke Santiago Bernabeu dengan kekuatan utama pada organisasi pertahanan yang disiplin dan sulit ditembus.

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Namun, produktivitas serangan masih menjadi persoalan setelah mereka hanya mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan La Liga.

Tim asuhan Claudio Giraldez saat ini menduduki peringkat ke-11 klasemen dengan catatan dua kemenangan, tujuh hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Banyaknya pertandingan yang berakhir imbang memperlihatkan kemampuan Celta Vigo bertahan, tetapi sekaligus menegaskan kesulitan mereka mengamankan kemenangan.

Pada pertandingan liga terakhir, Celta Vigo bermain tanpa gol melawan Levante pada 8 November 2026.

Hasil tersebut memperpanjang gambaran mengenai lini serang mereka yang belum cukup tajam untuk mengimbangi kualitas pertahanan.

Meski demikian, Celta Vigo mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menghancurkan Salamanca dengan skor 5-0 pada putaran pertama Copa del Rey, 13 November.

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Ferran Jutgla menjadi salah satu pemain menonjol setelah menyumbangkan dua gol dalam kemenangan besar tersebut.

Perjalanan Celta Vigo di kompetisi Eropa juga belum berjalan sesuai harapan dengan koleksi tiga poin dari empat pertandingan Liga Europa.

Mereka sementara menempati posisi ke-27 klasemen keseluruhan sehingga membutuhkan peningkatan performa untuk memperbaiki peluang melaju lebih jauh.

Bagaimana Kondisi Pemain Real Madrid dan Celta Vigo? Real Madrid mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan setelah Aurelien Tchouameni dan Bernardo Silva kembali mengikuti latihan bersama tim.

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Keduanya sebelumnya mengalami masalah kebugaran ketika menjalani agenda internasional bersama Prancis dan Portugal.

Tchouameni sempat menarik diri dari skuad Prancis akibat gangguan pangkal paha, sedangkan Bernardo meninggalkan pemusatan latihan Portugal lebih awal karena cedera.

Meski diperkirakan sudah tersedia, keduanya kemungkinan belum langsung mendapatkan tempat dalam susunan pemain utama.

Kembalinya Vinicius Junior setelah menjalani hukuman larangan bermain domestik menjadi keuntungan besar bagi Mourinho.

Penyerang Brasil tersebut berpeluang mengisi sisi kiri serangan bersama Yan Diomande, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe.

Namun, Real Madrid masih kehilangan Rodrygo akibat cedera lutut, Raul Asencio karena masalah kaki, serta Ferland Mendy yang mengalami cedera pinggul.

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Kondisi tersebut membuat Mourinho harus mempertimbangkan keseimbangan rotasi mengingat jadwal delapan pertandingan sebelum jeda musim dingin.

Di kubu Celta Vigo, persoalan kebugaran pemain juga menjadi perhatian Claudio Giraldez menjelang kunjungan ke Santiago Bernabeu.

Ilaix Moriba, Manuel Sanchez, Alvaro Nunez, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Roman, dan Jones El-Abdellaoui masih diragukan tampil.

Giraldez diperkirakan tetap mengandalkan Pablo Duran sebagai penyerang tengah meskipun Ferran Jutgla mencetak dua gol pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, pengalaman Iago Aspas berpotensi menjadi senjata penting karena sang penyerang sudah mencetak lima gol sepanjang kariernya melawan Real Madrid.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Real Madrid vs Celta Vigo Real Madrid diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang utama.

Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan Marc Cucurella berpeluang membentuk lini pertahanan untuk menghadapi serangan balik Celta Vigo.

Federico Valverde dan Arda Guler diprediksi mengisi sektor tengah, sementara Diomande, Bellingham, dan Vinicius mendukung pergerakan Mbappe.

Kombinasi tersebut memberikan Real Madrid variasi serangan melalui kecepatan sayap, kreativitas antarlini, dan penyelesaian akhir.

Celta Vigo diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 dengan Ionut Radu sebagai penjaga gawang serta Rodriguez, Caceres, dan Alonso di pertahanan.

Rueda, Antanon, Burcio, dan Carreira mengisi lini tengah, sedangkan Aspas, Duran, dan Swedberg menjadi pilihan di depan.

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Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena Celta Vigo memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik untuk meredam tekanan tuan rumah.

Namun, kualitas serangan Real Madrid dan momentum delapan kemenangan beruntun membuat pasukan Mourinho lebih diunggulkan meraih tiga poin.