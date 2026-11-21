JawaPos.com — Prediksi skor Sevilla vs Real Betis mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua rival sekota bertemu dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Minggu (22/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Real Betis datang dengan keunggulan delapan poin di klasemen, tetapi Sevilla memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri untuk memburu kemenangan penting.

Derby Sevilla kali ini mempertemukan dua tim dengan ambisi besar menembus kompetisi Eropa musim depan, sekaligus mempertaruhkan gengsi sebagai penguasa Kota Sevilla.

Persaingan diperkirakan berlangsung sengit mengingat Real Betis hanya menelan satu kekalahan dalam delapan pertemuan terakhir melawan rival sekotanya tersebut.

Sevilla Berusaha Bangkit, Mampukah Keuntungan Kandang Mengakhiri Tren Negatif? Sevilla memasuki derby dengan menempati posisi keenam klasemen sementara La Liga setelah mengumpulkan 18 poin dari 12 pertandingan.

Pasukan Luis Garcia Plaza mencatatkan lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan sepanjang awal musim kompetisi 2026/2027.

Meski berada di papan atas, performa Sevilla menjelang jeda internasional November belum sepenuhnya meyakinkan karena gagal memenangkan dua pertandingan terakhir.

Mereka kalah ketika menghadapi Getafe pada awal November sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Deportivo Alaves di hadapan pendukung sendiri.

Catatan tersebut menjadi perhatian Garcia Plaza karena Sevilla membutuhkan konsistensi untuk mempertahankan peluang lolos ke kompetisi Eropa.

Apalagi, Los Nervionenses masih berusaha memulihkan reputasi setelah mengalami kemerosotan prestasi dalam empat musim terakhir.

Sevilla sebelumnya hanya mampu finis pada posisi ke-12, ke-14, ke-17, dan ke-13 dalam empat kampanye La Liga secara beruntun.

Pencapaian empat besar terakhir mereka terjadi pada musim 2021/2022, sehingga posisi keenam saat ini memberikan harapan baru bagi para pendukung.

Modal sejarah sebenarnya cukup menguntungkan Sevilla ketika menghadapi Real Betis dalam pertandingan kompetitif. Dari 135 pertemuan sebelumnya, Sevilla mengoleksi 61 kemenangan, 35 hasil imbang, dan 39 kekalahan.

Namun, dominasi historis tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.

Sevilla terakhir mengalahkan Real Betis pada Oktober 2024, sementara pertemuan kandang musim lalu justru berakhir dengan kekalahan 0-2.

Real Betis Lebih Konsisten, Apakah Tren Positif Berlanjut dalam Derbi Andalusia? Real Betis datang sebagai tim yang lebih konsisten dengan menempati peringkat keempat klasemen sementara La Liga berbekal 26 poin.

Tim asuhan Manuel Pellegrini membukukan delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari 12 pertandingan.

Keunggulan delapan poin atas Sevilla menunjukkan perbedaan produktivitas hasil kedua kesebelasan sepanjang awal musim.

Real Betis juga membawa kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di seluruh kompetisi sebelum jeda internasional.

Pada pertandingan La Liga terakhir, Real Betis mengalahkan Elche dengan skor 2-0 pada 8 November 2026.

Empat hari kemudian, mereka melanjutkan momentum positif dengan menundukkan Navalcarnero 3-2 dalam pertandingan Copa del Rey.

Performa Real Betis semakin menarik karena mereka juga menjalani jadwal padat di Liga Champions musim ini.

Dari empat pertandingan fase liga, skuad Pellegrini telah mengumpulkan sembilan poin dan menempati posisi ke-11 klasemen kompetisi tersebut.

Konsistensi ini memperlihatkan kemampuan Real Betis menjaga daya saing meskipun harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Eropa.

Setelah finis kelima pada musim lalu, mereka kini memiliki peluang memperbaiki pencapaian dengan menembus empat besar La Liga.

Rekor pertemuan terbaru juga memberikan keuntungan psikologis kepada tim tamu menjelang pertandingan penuh gengsi tersebut.

Real Betis mengumpulkan tujuh poin dari tiga derbi terakhir dan hanya sekali kalah menghadapi Sevilla sejak Februari 2022.

Kondisi Pemain Sevilla vs Real Betis, Siapa yang Berpotensi Menentukan Pertandingan? Sevilla mendapatkan tambahan kekuatan setelah Manu Bueno dipastikan dapat kembali masuk skuad seusai menjalani hukuman larangan bermain.

Namun, Marcao, Peque, dan Miguel Sierra masih berpotensi absen karena mengalami masalah cedera.

Kondisi Ruben Vargas juga belum sepenuhnya meyakinkan setelah pemain tersebut mengalami gangguan fisik ketika menghadapi Deportivo Alaves.

Situasi ini membuka peluang bagi Chidera Ejuke untuk mendapatkan kesempatan tampil sejak menit pertama.

Di lini depan, Robbie Ure masih berusaha meningkatkan kontribusinya setelah menjalani awal karier yang kurang produktif bersama Sevilla.

Penyerang tersebut baru mencetak satu gol dalam 12 penampilan La Liga, sehingga persaingan mendapatkan tempat utama tetap terbuka.

Sementara itu, Real Betis dipastikan kehilangan Facundo Bernal akibat hukuman skorsing menjelang derbi akhir pekan ini.

Diego Llorente dan Cucho Hernandez juga diragukan tampil karena kondisi kebugaran mereka belum sepenuhnya pulih.

Pellegrini diperkirakan tetap mengandalkan Troy Parrott sebagai ujung tombak dengan dukungan Isco dan Antony dari lini serang.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan kreativitas sekaligus ancaman terhadap pertahanan Sevilla sepanjang pertandingan.

Prediksi susunan pemain Sevilla (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Salas, Suazo; Fofana, Agoume; Ejuke, Romero, Correia; Stassin.

Prediksi susunan pemain Real Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Garcia; Fornals, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Parrott.

Prediksi Skor Sevilla vs Real Betis, Derby Berakhir Tanpa Pemenang?

Pertandingan Sevilla melawan Real Betis diperkirakan berlangsung seimbang meskipun tim tamu memiliki posisi klasemen dan momentum lebih baik.

Faktor rivalitas sekota serta keuntungan kandang berpotensi membuat Sevilla tampil lebih agresif dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya.

Real Betis mempunyai kualitas untuk mengendalikan permainan melalui kreativitas Isco dan pergerakan Antony, tetapi Sevilla tetap berbahaya ketika mendapatkan ruang menyerang.

Kedua tim juga harus kembali menemukan ritme pertandingan setelah jeda internasional yang berpotensi memengaruhi kesiapan fisik dan koordinasi permainan.

Melihat performa terkini, sejarah pertemuan, serta kondisi skuad, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis dalam Derbi Andalusia kali ini.

Sevilla diprediksi mampu memberikan perlawanan sengit, tetapi konsistensi Real Betis membuat tim tamu berpeluang membawa pulang satu poin.