JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum The Citizens - julukan Man City - bangkit setelah tiga kekalahan beruntun di liga.

Man City akan menjamu Fulham di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, Sabtu (21/11/2026). Sepak mula pertandingan tersebut berlangsung pukul 19.30 WIB.

The Citizens datang ke pertandingan tersebut dengan catatan buruk. Padahal, tim asuhan Enzo Maresca itu memulai musim dengan positif.

Man City memulai musim dengan meraih tujuh kemenangan beruntun. Namun setelah itu, performa The Citizens menurun hingga menelan tiga kekalahan beruntun.

Hasil itu membuat The Citizens turun ke posisi ketiga dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Sementara itu, Man City hanya terpaut satu angka saja dari Brighton Hove Albion.

Di sisi lain, Fulham datang dengan kondisi yang lebih stabil. Mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir di Liga Inggris setelah menahan imbang Newcastle United 1-1 sebelum jeda internasional.

Meski begitu, Fulham masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Inggris. Tim berjulukkan The Cottagers itu hanya unggul dua poin dari Manchester United yang berada di zona degradasi alias peringkat ke-18.

Persoalan terbesar tim asuhan Alvaro Arbeloa adalah ketajaman di depan gawang. Mereka baru mencetak 10 gol dalam 10 laga, hanya lebih baik dari Sunderland dan Nottingham Forest, padahal Fulham menempati peringkat ketiga untuk jumlah umpan akurat per laga.

Tugas Fulham di kandang Man City juga tidak ringan. Mereka gagal mencetak gol dalam tujuh dari 12 laga tandang Liga Inggris terakhir dan belum pernah menang di Etihad sejak April 2009.

Prediksi Skor Man City vs Fulham Meski tidak datang dengan modal bagus, Man City memiliki catatan pertemuan yang impresif ketika menghadapi Fulham. The Citizens menang di 20 pertemuan terakhir melawan The Cottagers, termasuk 17 kemenangan beruntun di Liga Inggris.

Man City tetap lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Rekor pertemuan yang dominan dan kualitas individu pemain menjadi modal kuat bagi The Citizens.

Fulham berpeluang memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah. Namun, Man City diprediksi mampu meredam tim tamu dan merebut kemenangan sekaligus mengakhiri tren negatifnya.

Prediksi skor: Man City 2-0 Fulham

Prediksi Susunan Pemain Man City vs Fulham Man City: Gianluigi Donnarumma (PG); Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Enzo Fernandez, Elliot Anderson; Jeremy Doku, Rayan Cherki, Phil Foden; Erling Haaland.

Pelatih: Enzo Maresca.

Fulham: Bernd Leno (PG); Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Shea Charles; Oscar Bobb, Joshua King, Alex Iwobi; Gonzalo Garcia.