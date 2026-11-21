JawaPos.com — Prediksi skor Newcastle United vs Arsenal mengarah pada kemenangan tipis 0-1 untuk The Gunners dalam lanjutan pekan ke-11 Premier League 2026/2027 di Stadion St James Park, Sabtu (21/11/2026) malam.

Arsenal datang sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan lima poin, sedangkan Newcastle United masih berjuang menemukan konsistensi setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Mikel Arteta untuk mempertahankan momentum positif selepas jeda internasional November.

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Sebaliknya, Newcastle United berharap dukungan publik St James' Park mampu menghentikan laju impresif sang juara bertahan.

Arsenal Memburu Kemenangan Keenam Beruntun, Pertahanan Jadi Senjata Utama Arsenal memasuki pertandingan melawan Newcastle United dengan modal lima kemenangan beruntun di Premier League.

Hasil terbaru diperoleh ketika Martin Odegaard mencetak gol tunggal dalam kemenangan 1-0 atas Hull City sebelum jeda internasional.

Kemenangan tersebut memperlihatkan kemampuan Arsenal mengamankan tiga poin meskipun menghadapi lawan dengan pertahanan rapat.

Gol Odegaard pada babak kedua akhirnya memecahkan kebuntuan setelah The Gunners kesulitan membongkar blok rendah Hull City.

Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan 1-0 ke-34 Arsenal di Premier League sepanjang kepemimpinan Mikel Arteta sejak Desember 2019.

Catatan tersebut merupakan jumlah kemenangan dengan skor serupa terbanyak oleh seorang pelatih dalam periode tersebut.

Arsenal kini mengumpulkan 27 poin dari 10 pertandingan pertama Premier League musim 2026/2027.

Koleksi tersebut membuat mereka unggul lima angka atas pesaing terdekat setelah Manchester City kehilangan poin ketika menghadapi Nottingham Forest.

Menariknya, hanya empat tim sebelumnya yang mampu mengumpulkan lebih banyak poin setelah 10 pertandingan pembuka Premier League.

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Keempatnya adalah Chelsea musim 2005/2006, Manchester City pada 2011/2012 dan 2017/2018, serta Liverpool musim 2019/2020.

Seluruh tim tersebut akhirnya berhasil mengakhiri musim sebagai juara Premier League. Statistik itu semakin memperkuat optimisme Arsenal untuk mempertahankan gelar mereka pada musim ini.

Kekuatan terbesar Arsenal terletak pada organisasi pertahanan yang semakin solid.

Mereka mencatatkan empat clean sheet beruntun di Premier League dan berpeluang memperpanjangnya menjadi lima untuk pertama kalinya sejak Januari 2006.

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Catatan tandang Arsenal juga sangat mengesankan sepanjang musim berjalan. Dari lima pertandingan tandang, mereka hanya sekali kalah melawan Brighton & Hove Albion dan memenangkan empat laga lainnya tanpa kebobolan.

Newcastle United Terancam Kembali Tumpul di St James Park Newcastle United justru menghadapi persoalan serius menjelang kedatangan Arsenal ke St James' Park. Tim asuhan Matthias Jaissle belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Pada pertandingan sebelumnya, Newcastle United hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Fulham di Craven Cottage.

Gol spektakuler Jacob Murphy sempat membawa tim tamu unggul sebelum Rodrigo Muniz menyamakan kedudukan.

Jaissle menilai hasil imbang tersebut sebagai perkembangan positif setelah kekalahan menyakitkan dari Everton. Pelatih Newcastle United itu menyebut satu poin di London sebagai "langkah ke arah yang benar" bagi timnya.

Meski demikian, persoalan produktivitas Newcastle United di kandang masih menjadi perhatian utama. Setelah mencetak minimal dua gol dalam empat pertandingan kandang pertama, mereka gagal membobol gawang lawan pada dua laga berikutnya.

Newcastle United bahkan menelan dua kekalahan beruntun dengan skor identik 0-1 ketika menghadapi Aston Villa dan Everton.

Situasi tersebut menjadi alarm menjelang pertemuan dengan Arsenal yang memiliki pertahanan terbaik berdasarkan tren clean sheet terkini.

Sepanjang musim ini, Newcastle United baru mencatatkan tiga clean sheet di seluruh kompetisi. Jumlah tersebut bahkan lebih sedikit dibandingkan empat clean sheet beruntun Arsenal dalam empat pertandingan liga terakhir.

Namun, Newcastle United tetap memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi sang juara bertahan. Mereka pernah memenangkan tiga pertemuan kandang beruntun atas Arsenal sebelum tren tersebut terhenti pada musim lalu.

Dalam pertemuan terakhir di St James Park, Arsenal berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1.

Gabriel Magalhães menjadi penentu kemenangan yang sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk The Gunners di markas Newcastle United.

Kondisi Pemain Arsenal dan Newcastle United Menjelang Pertandingan Arsenal dipastikan kehilangan Martin Zubimendi setelah gelandang tersebut mengalami cedera hamstring ketika membela Spanyol.

Cedera itu terjadi dalam pertandingan internasional melawan Inggris yang berakhir dengan kekalahan Spanyol 2-3.

Selain Zubimendi, Bukayo Saka juga belum tersedia karena mengalami masalah otot paha depan. Max Dowman turut absen akibat hukuman skorsing, sehingga Arteta harus melakukan penyesuaian terhadap pilihan pemainnya.

Bruno Guimaraes diperkirakan mengisi lini tengah Arsenal bersama Declan Rice untuk menjaga keseimbangan permainan.

Sementara itu, Kai Havertz berpeluang kembali dipercaya sebagai ujung tombak meskipun Viktor Gyökeres memberikan persaingan.

Di kubu Newcastle United, Jacob Ramsey sudah bisa kembali bermain setelah menjalani hukuman satu pertandingan. Nico González dan Joe Willock juga diperkirakan tersedia setelah sempat mengalami gangguan kesehatan.

Namun, Joelinton kemungkinan belum dapat dimainkan karena cedera paha yang masih membutuhkan pemulihan. Penjaga gawang cadangan Ewen Jaouen juga diperkirakan menepi beberapa pekan akibat cedera hamstring.

Matias Fernández-Pardo berpeluang mendapatkan kesempatan tampil setelah pulih dari sakit. Kehadirannya dapat menjadi alternatif bagi Jaissle untuk meningkatkan kreativitas serangan Newcastle United.

Prediksi Skor Newcastle United vs Arsenal: Menang Tipis 0-1 Arsenal lebih diunggulkan karena memiliki pertahanan konsisten dan kemampuan memenangkan pertandingan ketat.

Lima kemenangan liga beruntun menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan Newcastle United di St James' Park.

Newcastle United kemungkinan mencoba memanfaatkan kecepatan Jacob Murphy dan Harvey Barnes untuk menciptakan peluang.

Namun, kegagalan mencetak gol dalam dua pertandingan kandang terakhir membuat efektivitas serangan mereka masih diragukan.

Arsenal diperkirakan mengendalikan permainan melalui kombinasi Declan Rice, Bruno Guimarães, dan Martin Odegaard.

Keunggulan kualitas lini tengah dapat membantu The Gunners menciptakan peluang meskipun menghadapi pertahanan tuan rumah yang agresif.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Arsenal berpeluang kembali memenangkan pertandingan melalui selisih satu gol.