JawaPos.com — Tottenham Hotspur diprediksi mengalahkan Ipswich Town dengan skor 3-1 dalam pertandingan pekan ke-11 Premier League 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Roberto De Zerbi berpeluang kembali ke jalur kemenangan setelah rentetan tiga kemenangan beruntun mereka dihentikan Leeds United sebelum jeda internasional.

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Ipswich Town menjadi kesempatan penting bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Premier League.

Spurs saat ini menempati peringkat ke-12, sedangkan Ipswich berada tiga tingkat di bawah mereka dengan performa yang belum sepenuhnya konsisten.

Tottenham Hotspur memiliki modal positif ketika bermain di kandang setelah sebelumnya menaklukkan Coventry City dan Crystal Palace.

Namun, Ipswich Town tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit mengingat sejumlah kekalahan mereka musim ini terjadi dengan selisih gol tipis.

Tottenham Hotspur Incar Kebangkitan setelah Kekalahan dari Leeds United Tottenham Hotspur bertekad kembali meraih kemenangan setelah Leeds United menghentikan tren positif mereka pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Roberto De Zerbi yang sebelumnya berhasil membawa Spurs meraih tiga kemenangan beruntun di Premier League.

Sepanjang periode positif pada akhir Oktober, Tottenham Hotspur mencatatkan kemenangan 3-1 atas Coventry City serta dua kemenangan identik 2-0 melawan Chelsea dan Crystal Palace.

Dalam tiga pertandingan tersebut, Spurs berhasil mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan satu kali.

Catatan tersebut memperlihatkan perkembangan keseimbangan permainan Tottenham Hotspur, terutama dalam membangun serangan sekaligus menjaga organisasi pertahanan.

Sebelumnya, mereka juga mampu mencuri satu poin melalui hasil imbang 1-1 melawan Manchester United yang bermain dengan 10 pemain.

Kembalinya Tottenham Hotspur ke markas sendiri menjadi keuntungan tambahan dalam upaya mengembalikan momentum kemenangan.

Spurs kini membidik kemenangan kandang ketiga secara beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Coventry City dan Crystal Palace.

Jadwal pertandingan berikutnya juga memberikan peluang bagi Tottenham Hotspur untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Premier League.

Dalam lima pertandingan mendatang, mereka dijadwalkan menghadapi Ipswich Town, Sunderland, Fulham, dan Hull City yang termasuk kelompok delapan tim terbawah.

Spurs sebelumnya telah mengumpulkan delapan poin dari kemungkinan 12 ketika menghadapi empat tim lain di kelompok tersebut.

Dengan jarak empat poin dari Chelsea yang menempati posisi kelima, kemenangan atas Ipswich dapat membuka peluang Tottenham Hotspur kembali menembus papan atas.

Ipswich Town Berpotensi Merepotkan meski Catatan Tandang Kurang Meyakinkan Ipswich Town datang ke London Utara dengan ambisi memperbaiki performa setelah hanya memenangkan satu dari enam pertandingan terakhir Premier League.

Tim asuhan Gary O'Neil juga menelan tiga kekalahan sepanjang periode tersebut, meskipun tetap memperlihatkan kemampuan memberikan perlawanan.

Kekalahan Ipswich Town ketika menghadapi Everton, Manchester City, dan Bournemouth semuanya terjadi dengan margin tipis.

Situasi tersebut menunjukkan tim promosi ini masih mampu bersaing meskipun belum konsisten mengamankan hasil maksimal.

Satu-satunya kemenangan Ipswich Town dalam enam pertandingan terakhir diperoleh ketika mengalahkan Fulham dengan skor 2-1.

Mereka juga berhasil mengamankan hasil imbang 1-1 menghadapi Nottingham Forest dan 2-2 ketika bertemu Hull City.

Persoalan terbesar Ipswich Town menjelang pertandingan melawan Tottenham Hotspur terletak pada performa mereka ketika bermain di luar kandang.

Dari kemungkinan 15 poin dalam pertandingan tandang musim ini, Ipswich baru mampu mengumpulkan empat poin.

Catatan pertahanan Ipswich Town juga belum menggembirakan karena mereka kebobolan sedikitnya dua gol dalam empat dari lima pertandingan tandang.

Salah satu hasil terburuk terjadi ketika mereka dihajar Manchester United dengan skor 5-2 pada pekan kedua.

Meski demikian, Ipswich Town sempat memperlihatkan kemampuan menyerang melalui kemenangan 3-2 atas Crystal Palace dan hasil imbang 2-2 melawan Hull City.

Mereka juga memberikan perlawanan ketat saat kalah 2-3 dari Manchester City, sehingga Tottenham Hotspur tidak boleh menganggap remeh ancaman tim tamu.

Kondisi Pemain Tottenham Hotspur Jadi Perhatian Roberto De Zerbi Tottenham Hotspur menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan melawan Ipswich Town di Tottenham Hotspur Stadium.

Roberto De Zerbi harus menunggu pemeriksaan terhadap beberapa pemain sebelum menentukan komposisi terbaik untuk pertandingan pekan ke-11.

Mykhaylo Mudryk, Martin Dubravka, Savio, Mathys Tel, Lucas Bergvall, James Maddison, dan Tosin Adarabioyo termasuk pemain yang kondisinya masih perlu dipantau.

Sementara itu, Xavi Simons dan Wilson Odobert masih harus menepi akibat masalah cedera lutut.

Dalam situasi tersebut, Mohammed Kudus berpotensi menjadi salah satu pemain penting bagi Tottenham Hotspur untuk membongkar pertahanan Ipswich Town.

Meskipun belum mencetak gol di Premier League musim ini, Kudus telah menyumbangkan tiga assist dan memiliki kemampuan menciptakan peluang dari berbagai posisi.

Jan Paul van Hecke juga menjadi sosok menarik karena bek tengah tersebut sudah mengoleksi dua gol di kompetisi liga.

Jumlah tersebut menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak Tottenham Hotspur berdasarkan catatan yang tersedia menjelang pertandingan.

Di kubu Ipswich Town, Gary O'Neil memiliki lebih banyak pilihan karena skuad tim tamu dilaporkan berada dalam kondisi relatif bugar.

Lima pemain mereka, yakni Emersonn, Jack Clarke, Julio Enciso, Leif Davis, dan Zian Flemming, masing-masing telah mengoleksi dua gol.

Zian Flemming berpotensi menjadi senjata tambahan Ipswich Town meskipun belum mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Mantan pemain Burnley tersebut telah mencetak dua gol tandang dan dapat memberikan ancaman ketika dimainkan dari bangku cadangan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Tottenham Hotspur vs Ipswich Town Tottenham Hotspur diperkirakan tetap mengandalkan Dominic Solanke sebagai ujung tombak dengan dukungan Mohammed Kudus, Archie Gray, dan Omar Marmoush.

Sementara itu, Ipswich Town berpeluang mengandalkan Emersonn sebagai penyerang utama dengan Julio Enciso dan Daizen Maeda mendukung serangan.

Prediksi susunan pemain Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes; Kudus, Gray, Marmoush; Solanke.

Prediksi susunan pemain Ipswich Town (3-4-2-1): Walton; Greaves, O'Shea, Diop; Ouattara, Lukic, Palacios, Davis; Maeda, Enciso; Emersonn.

Tottenham Hotspur lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang dan catatan produktivitas serangan yang menjanjikan sebelum kekalahan dari Leeds United.

Namun, kemampuan Ipswich Town mencetak empat gol dalam dua pertandingan tandang terakhir membuat peluang tim tamu mencetak gol tetap terbuka.

Kelemahan pertahanan Ipswich Town saat bermain tandang menjadi faktor utama yang dapat dimanfaatkan Tottenham Hotspur untuk mengamankan tiga poin.