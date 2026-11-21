JawaPos.com — Prediksi skor Coventry City vs Crystal Palace mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-1 dalam pertandingan pekan ke-11 Premier League 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Coventry City berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan Crystal Palace sekaligus menggagalkan debut Thomas Frank sebagai pelatih baru tim tamu.

Pertandingan ini menjadi pertarungan penting bagi dua tim yang sedang berusaha menjauh dari zona degradasi Premier League.

Coventry City menempati posisi ke-17 dengan sembilan poin, sedangkan Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menjalani sepuluh pertandingan.

Crystal Palace Terpuruk, Mampukah Thomas Frank Mengubah Keadaan? Crystal Palace memasuki pertandingan melawan Coventry City dengan tekanan besar setelah mengalami empat kekalahan beruntun di Premier League.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat manajemen mengambil keputusan drastis dengan memberhentikan Pierre Sage dan menunjuk Thomas Frank sebagai penggantinya.

Kekalahan 1-3 dari Liverpool sebelum jeda internasional menjadi pukulan terakhir bagi perjalanan Sage bersama klub London Selatan tersebut.

Sebelumnya, Crystal Palace juga menyerah ketika menghadapi Brighton & Hove Albion, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur.

Catatan pertahanan Crystal Palace menjadi persoalan paling mengkhawatirkan karena mereka kebobolan 12 gol dan hanya mencetak satu gol dalam empat pertandingan tersebut.

Statistik agregat 1-12 memperlihatkan betapa besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Thomas Frank dalam waktu singkat.

Pelatih asal Denmark itu sebenarnya memiliki pengalaman membangun tim kompetitif ketika menangani Brentford.

Namun, reputasinya sempat menurun setelah menjalani periode kurang memuaskan bersama Tottenham Hotspur pada musim sebelumnya.

Thomas Frank kini dituntut segera menghadirkan perubahan meskipun baru mempunyai waktu persiapan kurang dari sepekan bersama skuad Crystal Palace.

Situasinya semakin rumit karena jeda internasional membuat sejumlah pemain tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian latihan.

Crystal Palace membutuhkan kemenangan pertama sejak Oktober untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Tambahan tiga poin berpotensi membawa mereka melewati Coventry City dan keluar dari zona degradasi, bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Coventry City Punya Modal Kandang, Mengapa Crystal Palace Harus Waspada? Coventry City mempunyai alasan kuat untuk percaya diri ketika menjamu Crystal Palace pada pertandingan pekan ke-11 Premier League.

Pasukan Frank Lampard menunjukkan perkembangan produktivitas gol dalam beberapa pertandingan kandang terakhir meskipun performa keseluruhan masih belum stabil.

Kekalahan 1-3 dari Everton sebelum jeda internasional memang membuat Coventry City tertahan dengan sembilan poin.

Namun, enam poin dari total perolehan tersebut berhasil dikumpulkan ketika mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Coventry City mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Newcastle United dan 3-1 melawan Sunderland sepanjang Oktober.

Kedua hasil tersebut menjadi bukti kemampuan lini serang tuan rumah ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Di antara dua kemenangan tersebut, Coventry City sempat mengalami kekalahan tipis 0-1 ketika menghadapi Fulham.

Meski demikian, torehan tujuh gol dalam tiga pertandingan kandang terakhir memperlihatkan peningkatan signifikan dibandingkan awal musim.

Pada dua pertandingan kandang pertama, Coventry City bahkan gagal mencetak gol ketika kalah 0-1 dari Hull City dan 0-5 menghadapi Brighton.

Perubahan produktivitas tersebut menjadi modal penting bagi Frank Lampard untuk menghadapi pertahanan Crystal Palace yang sedang kehilangan kepercayaan diri.

Coventry City juga memiliki motivasi tambahan untuk mencatat kemenangan kandang secara beruntun di Premier League.

Hasil positif akan membantu mereka menjaga jarak dari zona degradasi sekaligus memberikan tekanan kepada pesaing di papan bawah.

Kondisi Pemain Coventry City dan Crystal Palace, Siapa Paling Dirugikan? Crystal Palace menghadapi persoalan serius di lini depan karena Jean-Philippe Mateta dipastikan absen akibat hukuman kartu merah.

Penyerang tersebut menjalani pertandingan kedua dari sanksi tiga laga setelah diusir ketika menghadapi Tottenham Hotspur pada Oktober.

Situasi semakin sulit karena Ismaila Sarr mengalami masalah pangkal paha, sedangkan Jorgen Strand Larsen masih diragukan akibat cedera pergelangan kaki.

Absennya beberapa pemain penting berpotensi membatasi pilihan Thomas Frank dalam membangun serangan.

Takehiro Tomiyasu juga belum dipastikan siap bermain karena mengalami gangguan pada betis. Sementara itu, Chadi Riad harus menjalani pemulihan cedera lutut dan diperkirakan belum bisa kembali hingga 2027.

Coventry City sebenarnya tidak sepenuhnya bebas dari persoalan cedera menjelang pertandingan penting tersebut.

Frank Onyeka, Aurele Amenda, Haji Wright, dan Ephron Mason-Clark diperkirakan harus melewatkan pertandingan melawan Crystal Palace.

Caleb Yirenkyi dan Bobby Thomas masih diragukan tampil, sedangkan Luke Woolfenden serta Josh Eccles harus menjalani pemeriksaan kebugaran terakhir.

Kondisi tersebut membuat Frank Lampard perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan pertahanan dan efektivitas serangan.

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Jack Rudoni berpotensi menjadi pemain pembeda setelah mencetak tiga gol dari total sepuluh gol Coventry City musim ini.

Kontribusi sebesar 30 persen tersebut menjadikannya salah satu ancaman utama bagi lini belakang Crystal Palace.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Coventry City vs Crystal Palace Coventry City diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jack Rudoni sebagai penghubung lini tengah dan serangan.

Sementara itu, Crystal Palace berpeluang mengandalkan Eddie Nketiah sebagai ujung tombak untuk menggantikan peran Jean-Philippe Mateta.

Prediksi susunan pemain Coventry City (4-2-3-1): Rushworth; Van Ewijk, Mfuni, Pinnock, Dasilva; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Awoniyi.

Prediksi susunan pemain Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Disasi, Lerma; Mingueza, Wharton, Timber, Mitchell; Kamada, Pino; Nketiah.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Premier League.

Coventry City memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Crystal Palace berharap mendapatkan dorongan psikologis dari pergantian pelatih.

Thomas Frank mungkin mampu menghadirkan energi baru, tetapi persoalan pertahanan dan terbatasnya pilihan penyerang sulit diselesaikan dalam beberapa hari.

Sebaliknya, Coventry City mempunyai modal tujuh gol dalam tiga pertandingan kandang terakhir untuk mengeksploitasi kelemahan lawannya.

Tuan rumah lebih diunggulkan memetik tiga poin sekaligus memberikan kekalahan pada pertandingan perdana Thomas Frank sebagai pelatih Crystal Palace.