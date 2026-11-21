JawaPos.com — Chelsea diprediksi mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 dalam lanjutan Premier League 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

The Blues berusaha kembali ke jalur kemenangan demi menjaga peluang menembus empat besar klasemen, sedangkan Leeds datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Tottenham Hotspur sebelum jeda internasional.

Pertandingan Chelsea vs Leeds United diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim hanya terpaut dua poin di klasemen sementara Premier League.

Chelsea menempati peringkat kelima dengan 16 poin dari 10 pertandingan, sementara Leeds berada di posisi kesembilan setelah memperlihatkan perkembangan performa.

Pertemuan ini juga menghadirkan peluang terciptanya banyak gol setelah kedua kesebelasan terlibat pertandingan dramatis pada September lalu.

Chelsea berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Leeds United 6-3 dalam putaran ketiga EFL Cup, sebuah hasil yang memperlihatkan kualitas serangan tuan rumah.

Namun, situasi Chelsea sekarang tidak sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain penting masih mengalami cedera.

Leeds berpeluang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memberikan perlawanan sekaligus memperbaiki catatan buruk mereka ketika bertandang ke Stamford Bridge.

Chelsea Berusaha Bangkit setelah Kekalahan Mengejutkan dari Sunderland Chelsea memasuki pertandingan menghadapi Leeds United dengan tekanan besar setelah hanya mengamankan satu kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Pasukan Xabi Alonso juga tersingkir dari EFL Cup setelah dikalahkan Liverpool dan mengalami dua kekalahan di Premier League.

Sebelumnya, Chelsea sempat memberikan respons positif setelah kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur dengan menundukkan Manchester United melalui skor identik.

Sayangnya, momentum tersebut gagal dipertahankan ketika The Blues justru menyerah 0-1 kepada Sunderland yang menghuni dasar klasemen.

Dalam 10 pertandingan pertama Premier League bersama Alonso, Chelsea membukukan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan tersebut menempatkan mereka pada posisi kelima, hanya tertinggal dua poin dari Liverpool yang menduduki peringkat keempat.

Persaingan menuju zona Liga Champions semakin ketat karena Aston Villa di posisi kesepuluh hanya berjarak tiga poin dari Chelsea.

Kondisi tersebut membuat kemenangan atas Leeds United menjadi kebutuhan penting untuk menghindari penurunan posisi.

Meski performa tandang belum konsisten, Chelsea memiliki modal menjanjikan ketika bermain di Stamford Bridge.

Sebanyak 10 dari total 16 poin mereka musim ini diperoleh melalui pertandingan kandang, dengan koleksi 13 gol yang menjadi catatan produktivitas kandang tertinggi kedua di liga.

Leeds United Punya Modal Kejutan, tetapi Rekor Tandang Mengkhawatirkan Leeds United datang ke London setelah mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan melalui keberhasilan menundukkan Tottenham Hotspur 1-0.

Gol penentu Noah Okafor pada penghujung pertandingan memberikan tiga poin penting sekaligus mengurangi tekanan terhadap pelatih Daniel Farke.

Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan ketiga Leeds United sepanjang musim Premier League 2026/2027. Mereka kini berada di posisi kesembilan, unggul enam poin atas zona degradasi dan hanya terpaut dua poin dari Chelsea.

Performa Leeds sebenarnya cukup mengesankan ketika bermain di Elland Road karena belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan kandang terakhir di Premier League.

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Dari rangkaian tersebut, mereka mencatatkan lima kemenangan dan empat hasil imbang.

Namun, persoalan utama Leeds terletak pada konsistensi ketika menjalani pertandingan tandang. Mereka hanya memenangkan satu dari delapan laga tandang terakhir di liga, dengan empat hasil imbang dan tiga kekalahan.

Catatan pertemuan di Stamford Bridge juga kurang menguntungkan karena Leeds belum pernah menang dalam 10 kunjungan terakhir di seluruh kompetisi.

Dalam periode tersebut, Chelsea mencatatkan delapan kemenangan, sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, Leeds tidak terkalahkan dalam dua pertemuan liga terakhir menghadapi Chelsea setelah menang 3-1 di kandang dan bermain imbang 2-2 di London.

Hasil tersebut menjadi modal psikologis bagi pasukan Farke untuk kembali memberikan kejutan.

Chelsea Kehilangan Lima Pemain, Leeds United Andalkan Noah Okafor Chelsea dipastikan menghadapi persoalan kebugaran karena lima pemain masih harus menjalani pemulihan cedera menjelang pertandingan. Mereka adalah Joao Pedro, Jorrel Hato, Reece James, Maxence Lacroix, dan Jamie Gittens.

Absennya Joao Pedro berpotensi mengurangi ketajaman serangan Chelsea, terutama ketika membutuhkan penyerang yang mampu menjadi titik fokus permainan.

Alonso kemungkinan mengandalkan Estevao Willian atau Pedro Neto untuk mendukung kreativitas Morgan Rogers dan Cole Palmer.

Kabar positif datang dari Moises Caicedo dan Josh Acheampong yang sudah tersedia untuk dimainkan.

Penjaga gawang Emiliano Martinez juga siap kembali setelah pulih dari cedera rahang dan memperkuat Argentina selama jeda internasional.

Sementara itu, Leeds masih kehilangan Mateo Joseph yang menjalani pemulihan cedera lutut serius. Kondisi Anton Stach juga diragukan setelah mengalami patah jari kaki sehingga berpotensi membatasi pilihan Farke di lini tengah.

Noah Okafor menjadi salah satu pemain yang berpeluang mendapatkan kesempatan sejak menit pertama setelah mencetak gol kemenangan melawan Tottenham.

Dominic Calvert-Lewin juga diharapkan menjadi ancaman utama dengan dukungan kreativitas lini tengah Leeds.

Chelsea tetap lebih diunggulkan karena memiliki catatan kandang kuat dan kualitas individu yang mampu menentukan pertandingan.

Namun, absennya Joao Pedro membuat lini serang The Blues berpotensi kesulitan menghadapi pertahanan Leeds yang tampil disiplin.

Leeds United diperkirakan tidak sekadar bertahan karena memiliki kecepatan serangan balik dan motivasi tinggi setelah kemenangan atas Tottenham.

Meski demikian, kelemahan performa tandang mereka dapat menjadi faktor penentu ketika menghadapi tekanan Chelsea di Stamford Bridge.

Pertandingan berpotensi menghadirkan gol dari kedua kesebelasan, tetapi Chelsea diperkirakan mampu mengamankan tiga poin penting untuk menjaga persaingan empat besar Premier League.

Prediksi susunan pemain Chelsea (3-4-3): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Palestra; Estevao, Rogers, Palmer.

Prediksi susunan pemain Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson; Wilson, Okafor; Calvert-Lewin.