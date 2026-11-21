JawaPos.com — Hasil drawing perempat final UEFA Nations League 2026/2027 menghadirkan empat pertandingan besar, termasuk Belanda melawan Portugal dan Spanyol menghadapi Prancis.

Undian yang berlangsung Jumat (20/11/2026) malam WIB tersebut mempertemukan delapan negara terbaik Eropa dalam perebutan empat tiket semifinal melalui pertandingan dua leg pada akhir Maret 2027.

Persaingan menuju gelar juara UEFA Nations League dipastikan semakin menarik setelah hasil undian mempertemukan sejumlah kekuatan tradisional sepak bola Eropa.

Selain dua pertandingan tersebut, Belgia harus menghadapi Jerman, sedangkan Norwegia mendapat tantangan berat melawan Inggris.

Baca Juga:5 Alasan Jerman Mampu Taklukkan Belanda di UEFA Nations League

Keempat pertandingan tersebut terbagi dalam dua bagan berbeda yang sekaligus menentukan jalur setiap tim menuju semifinal.

Dengan komposisi tersebut, peluang terciptanya pertandingan besar pada babak empat besar semakin terbuka.

Belanda vs Portugal dan Spanyol vs Prancis Jadi Sorotan Utama Pertemuan Belanda melawan Portugal menjadi salah satu pertandingan paling menarik dalam hasil drawing perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Kedua negara memiliki tradisi sepak bola kuat dan sama-sama berambisi melanjutkan perjalanan menuju semifinal.

Portugal memasuki babak perempat final dengan status unggulan setelah berhasil menjadi juara grup pada fase sebelumnya.

Sementara itu, Belanda harus puas melangkah sebagai runner-up sehingga ditempatkan dalam kelompok nonunggulan ketika pengundian berlangsung.

Perbedaan status tersebut tidak otomatis membuat Portugal memiliki jalan lebih mudah untuk melaju ke semifinal.

Belanda tetap menjadi lawan berbahaya mengingat kualitas persaingan yang mereka hadapi sepanjang kompetisi internasional Eropa.

Pertandingan besar lainnya mempertemukan Spanyol dengan Prancis dalam duel yang tidak kalah menyita perhatian.

Kedua negara memiliki reputasi sebagai kekuatan utama sepak bola Eropa dengan kemampuan bersaing pada level tertinggi.

Prancis memperoleh status unggulan berkat keberhasilannya mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen. Sebaliknya, Spanyol masuk kelompok nonunggulan setelah memastikan tiket perempat final melalui posisi kedua grup.

Pertemuan tersebut menghadirkan tantangan besar bagi kedua negara karena hanya satu tim yang berhak melanjutkan perjalanan.

Dengan format dua leg, konsistensi permainan sepanjang kedua pertandingan akan menjadi faktor penting dalam menentukan pemenang.

Menariknya, pemenang pertandingan Belanda melawan Portugal akan menghadapi pemenang duel Spanyol kontra Prancis pada semifinal.

Artinya, salah satu dari empat kekuatan besar tersebut dipastikan mendapatkan tempat dalam pertandingan perebutan tiket final.

Belgia Hadapi Jerman, Norwegia Ditantang Inggris Bagan bawah perempat final UEFA Nations League 2026/2027 juga menghadirkan dua pertandingan yang berpotensi berlangsung sengit.

Belgia dijadwalkan menghadapi Jerman, sementara Norwegia akan berhadapan dengan Inggris dalam perebutan tiket semifinal.

Jerman memasuki fase gugur dengan modal keberhasilan menjuarai grup sehingga mendapatkan status unggulan dalam proses drawing.

Belgia berada di kelompok nonunggulan setelah menyelesaikan fase sebelumnya sebagai runner-up.

Pertemuan Belgia dengan Jerman menjadi ujian penting bagi kedua negara untuk membuktikan kemampuan bersaing dalam kompetisi tersebut.

Keduanya harus mampu menjaga keseimbangan permainan selama dua pertandingan agar peluang lolos tetap terbuka.

Sementara itu, Inggris mendapatkan Norwegia sebagai lawan pada babak delapan besar setelah kedua negara ditempatkan dalam kelompok undian berbeda.

Inggris berstatus unggulan sebagai juara grup, sedangkan Norwegia merupakan salah satu dari empat tim runner-up.

Meski memiliki status berbeda, pertandingan tersebut tetap menawarkan persaingan menarik karena setiap negara telah melewati fase grup untuk mencapai perempat final.

Norwegia berkesempatan memberikan kejutan, sementara Inggris berusaha memanfaatkan keberhasilannya menjadi juara grup sebagai modal menghadapi fase gugur.

Pemenang Belgia melawan Jerman nantinya akan menghadapi pemenang pertandingan Norwegia kontra Inggris pada semifinal.

Dengan demikian, bagan bawah juga memastikan hadirnya satu wakil dari empat negara tersebut dalam pertandingan final.

Bagaimana Aturan Drawing Perempat Final UEFA Nations League? Drawing perempat final UEFA Nations League 2026/2027 menggunakan pembagian dua kelompok berdasarkan pencapaian peserta selama fase grup.

Empat juara grup mendapatkan status unggulan, sedangkan empat runner-up ditempatkan dalam kelompok nonunggulan.

Prancis, Jerman, Inggris, dan Portugal menjadi empat negara unggulan setelah berhasil mengamankan posisi teratas grup masing-masing.

Adapun Belgia, Belanda, Spanyol, dan Norwegia masuk kelompok nonunggulan karena finis pada peringkat kedua.

Selain mempertimbangkan status unggulan, proses pengundian menerapkan aturan khusus untuk menjaga komposisi pertandingan pada fase gugur.

Tim yang sebelumnya berada dalam grup sama tidak diperbolehkan saling berhadapan pada babak perempat final.

Ketentuan tersebut membuat setiap pertandingan mempertemukan negara dari grup berbeda dengan status unggulan yang juga berlainan.

Hasilnya menghasilkan empat pasangan pertandingan yang akan menentukan komposisi semifinal UEFA Nations League musim ini.

Seluruh pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung menggunakan sistem kandang dan tandang pada akhir Maret 2027.

Setiap tim harus menjalani dua pertandingan sebelum pemenang masing-masing pasangan dipastikan melangkah ke babak berikutnya.

Format tersebut memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk tampil di hadapan pendukung masing-masing sekaligus menguji konsistensi sepanjang pertandingan.

Hasil kedua leg akan menentukan empat semifinalis yang melanjutkan persaingan menuju gelar juara.

Hasil Lengkap Drawing dan Jalur Menuju Semifinal Berikut hasil lengkap drawing perempat final UEFA Nations League 2026/2027 yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026) malam WIB.

Delapan negara terbagi dalam dua bagan dengan jalur semifinal yang telah ditentukan melalui pengundian.

Bagan Atas | Belanda vs Portugal

Bagan Atas | Spanyol vs Prancis

Bagan Bawah | Belgia vs Jerman

Bagan Bawah | Norwegia vs Inggris

Pada bagan atas, pemenang Belanda versus Portugal akan bertemu pemenang Spanyol versus Prancis untuk memperebutkan tiket final.

Sementara itu, pemenang Belgia kontra Jerman akan menghadapi pemenang Norwegia melawan Inggris dari bagan bawah.

Komposisi tersebut memastikan perjalanan menuju partai puncak tidak akan mudah bagi negara mana pun yang berhasil lolos.

Setiap peserta harus melewati lawan tangguh sejak perempat final sebelum memiliki kesempatan tampil dalam pertandingan penentuan gelar.

Hasil drawing UEFA Nations League 2026/2027 sekaligus menjadi awal persaingan baru delapan negara terbaik pada fase gugur.