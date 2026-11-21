JawaPos.com — Prediksi skor Aston Villa vs Sunderland mengarah pada kemenangan tipis 2-1 untuk tuan rumah dalam lanjutan Premier League 2026/2027 di Stadion Villa Park, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Aston Villa berusaha mengakhiri empat pertandingan tanpa kemenangan, sedangkan Sunderland memburu tiga poin untuk keluar dari zona degradasi setelah berhasil menumbangkan Chelsea sebelum jeda internasional.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kebutuhan mendesak untuk meraih kemenangan demi memperbaiki posisi klasemen.

Aston Villa berada di peringkat ke-10 dengan 13 poin, sementara Sunderland menempati posisi ke-19 dan hanya terpaut tiga poin dari Hull City di urutan ke-13.

Pertemuan terakhir kedua tim pada April lalu menghasilkan pertandingan dramatis dengan tujuh gol.

Aston Villa akhirnya menang 4-3 melalui gol Tammy Abraham pada masa tambahan waktu, sebuah hasil yang memperlihatkan sengitnya persaingan kedua kesebelasan.

Aston Villa Berusaha Mengakhiri Tren Negatif di Premier League Aston Villa menghadapi Sunderland dengan tekanan besar setelah gagal memenangkan empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

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Pasukan Unai Emery mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan, padahal sebelumnya mampu membukukan enam kemenangan serta satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan.

Hasil paling mengecewakan terjadi ketika Aston Villa bermain imbang 4-4 melawan Manchester United di Old Trafford sebelum jeda internasional.

The Villans sebenarnya memiliki kesempatan membawa pulang tiga poin, tetapi dua gol pada masa tambahan waktu membuat kemenangan mereka menguap.

Situasi tersebut memicu reaksi keras Unai Emery yang kecewa terhadap kemampuan timnya mempertahankan keunggulan.

Aston Villa bahkan sudah kehilangan enam poin dari posisi unggul sejak awal Oktober, menyamai catatan terburuk di Premier League pada periode tersebut.

Masalah pertahanan menjadi perhatian serius karena Aston Villa kebobolan dalam 13 dari 16 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini.

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Catatan tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara produktivitas serangan dan kemampuan menjaga keunggulan ketika pertandingan memasuki fase menentukan.

Meski demikian, performa kandang Aston Villa memberikan alasan untuk tetap optimistis menghadapi Sunderland.

Mereka tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di Villa Park dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, sekaligus menghasilkan 14 gol.

Pertandingan melawan Sunderland juga menjadi penampilan ke-150 Unai Emery sebagai pelatih dalam kompetisi Premier League.

Momentum tersebut berpotensi memberikan motivasi tambahan bagi Aston Villa untuk kembali menemukan konsistensi sekaligus mendekati persaingan empat besar.

Sunderland Mulai Bangkit, tetapi Rekor Tandang Masih Mengkhawatirkan Sunderland datang ke Villa Park setelah mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan melalui keberhasilan mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0.

Penalti Enzo Le Fee pada babak pertama memastikan tiga poin penting bagi tim asuhan Regis Le Bris sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Kemenangan tersebut membawa Sunderland keluar dari posisi juru kunci untuk pertama kalinya dalam tiga pekan.

Regis Le Bris menyambut positif penampilan disiplin para pemainnya yang dinilai berhasil mengembalikan identitas permainan serta hubungan emosional dengan pendukung.

Namun, Sunderland masih menghadapi persoalan besar ketika menjalani pertandingan di kandang lawan.

The Black Cats baru mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan tandang Premier League musim ini, dengan satu hasil imbang dan empat kekalahan.

Pertahanan Sunderland juga tergolong rapuh ketika bermain di luar kandang karena sudah kemasukan 13 gol.

Jumlah tersebut merupakan salah satu catatan kebobolan tandang tertinggi di kompetisi, termasuk ketika mereka kalah 1-3 menghadapi Coventry City.

Rekor pertemuan di Villa Park semakin memperlihatkan beratnya tantangan Sunderland untuk membawa pulang kemenangan.

Mereka tidak pernah menang dalam tujuh kunjungan terakhir ke markas Aston Villa di seluruh kompetisi, dengan tiga hasil imbang dan empat kekalahan.

Kemenangan tandang terakhir Sunderland atas Aston Villa terjadi pada Januari 2011 ketika masih ditangani Steve Bruce.

Ketika itu, gol telat Phil Bardsley memastikan kemenangan 1-0 yang hingga kini menjadi kenangan penting bagi pendukung The Black Cats.

Kondisi Pemain Aston Villa dan Sunderland Menjelang Pertandingan Aston Villa dipastikan menghadapi Sunderland tanpa Amadou Onana dan Matteo Ruggeri yang masih menjalani pemulihan cedera.

Matty Cash juga harus menepi setelah mengalami gegar otak ketika menjalankan tugas internasional bersama Polandia.

Kabar positif datang dari Johan Manzambi yang telah pulih dari gangguan betis dan kembali tersedia untuk dimainkan.

Aaron Wan-Bissaka juga berpeluang tampil setelah melewatkan enam pertandingan akibat cedera paha, sehingga persaingan posisi bek kanan semakin terbuka.

Di sektor serangan, Nicolas Jackson, John McGinn, dan Alysson berpeluang mempertahankan tempat setelah mencetak gol melawan Manchester United.

Leon Goretzka juga memiliki peluang menjadi starter, meskipun harus bersaing dengan Joao Gomes untuk mendampingi Boubacar Kamara.

Sunderland menghadapi masalah cedera yang tidak kalah serius karena Granit Xhaka dan Brian Brobbey dipastikan absen.

Keduanya mengalami masalah betis dan paha, menyusul Romaine Mundle, Daniel Ballard, serta Habib Diarra yang masih menjalani pemulihan.

Absennya Xhaka berpotensi mengurangi keseimbangan lini tengah, sementara kehilangan Brobbey membatasi pilihan penyerang utama Sunderland.

Wilson Isidor diperkirakan memimpin lini depan setelah sebelumnya mampu mencetak gol dalam dua pertemuan melawan Aston Villa musim lalu.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Aston Villa vs Sunderland Aston Villa diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Nicolas Jackson sebagai ujung tombak.

Sunderland juga berpotensi memainkan sistem serupa dengan mengandalkan Wilson Isidor, sementara Enzo Le Fee menjadi penghubung lini tengah dan serangan.

Prediksi susunan pemain Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Prediksi susunan pemain Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Ahoka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Talbi; Isidor.

Aston Villa memiliki keuntungan bermain di kandang dengan produktivitas mencapai 14 gol dalam lima pertandingan terakhir di Villa Park.

Namun, kegagalan mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan terakhir membuat Sunderland tetap memiliki peluang mencetak gol.

Sunderland diperkirakan memberikan perlawanan melalui serangan balik, tetapi absennya Xhaka dan Brobbey dapat mengurangi efektivitas permainan mereka.

Dengan kualitas serangan serta dukungan publik Villa Park, tuan rumah lebih berpeluang mengamankan kemenangan meskipun pertandingan diprediksi berlangsung ketat.