JawaPos.com — Prediksi skor Manchester City vs Fulham mengarah pada kemenangan tuan rumah 3-1 dalam lanjutan Premier League di Stadion Etihad, Sabtu (21/11/2026) pukul 19.30 WIB.

Manchester City berambisi mengakhiri tiga kekalahan beruntun, sementara Fulham datang membawa catatan empat pertandingan tanpa kekalahan untuk mencoba mencuri poin dari markas The Citizens.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Enzo Maresca setelah mengalami penurunan performa menjelang jeda internasional November.

Sebaliknya, Fulham yang ditangani Alvaro Arbeloa berharap bisa memanfaatkan kerapuhan pertahanan Manchester City untuk menciptakan kejutan.

Manchester City memiliki modal historis luar biasa ketika menghadapi Fulham dalam berbagai kompetisi.

The Citizens berhasil memenangkan 20 pertemuan terakhir melawan klub asal London tersebut, termasuk 17 kemenangan beruntun di Premier League.

Manchester City terpuruk setelah tujuh kemenangan beruntun.

Manchester City menghadapi situasi tidak biasa setelah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun pada awal musim Premier League.

Namun, momentum positif tersebut mendadak terhenti akibat tiga kekalahan berturut-turut dari Aston Villa, Brighton & Hove Albion, dan Nottingham Forest.

Catatan tersebut menjadikan Manchester City sebagai tim kedua dalam sejarah kasta tertinggi Inggris yang memenangkan tujuh pertandingan pembuka sebelum mengalami tiga kekalahan beruntun.

Sheffield Wednesday menjadi klub pertama yang mengalami situasi serupa pada musim 1904/1905.

Kekalahan terbaru Manchester City terjadi ketika menghadapi Nottingham Forest dengan skor 1-3 sebelum jeda internasional.

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Liam Delap menjadi mimpi buruk mantan klubnya setelah mencetak dua gol sekaligus memperlihatkan kelemahan organisasi pertahanan The Citizens.

Masalah tersebut semakin mengkhawatirkan karena Manchester City sudah melakukan empat kesalahan individual yang berujung gol sepanjang musim.

Hanya Sunderland dengan enam kesalahan dan Hull City dengan lima kesalahan yang memiliki catatan lebih buruk.

Akibat rentetan hasil negatif tersebut, Manchester City turun ke peringkat ketiga klasemen Premier League dengan selisih enam poin dari pemuncak klasemen.

Situasi semakin menantang karena mereka juga dijadwalkan menghadapi Arsenal di Stadion Emirates pada akhir November.

Enzo Maresca kini dituntut menemukan solusi untuk memperbaiki pertahanan timnya yang telah kebobolan 17 gol dalam delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Dari sepuluh pertandingan liga, delapan gol bahkan sudah bersarang ke gawang Manchester City pada babak pertama.

Fulham datang dengan modal empat laga tanpa kekalahan.

Fulham justru menunjukkan perkembangan positif menjelang lawatan ke markas Manchester City dengan mencatatkan empat pertandingan Premier League tanpa kekalahan.

Pasukan Alvaro Arbeloa mengoleksi dua kemenangan dan dua hasil imbang dalam periode tersebut.

Pada pertandingan terakhir, Fulham berhasil menahan Newcastle United dengan skor 1-1 di Craven Cottage.

Rodrigo Muniz tampil sebagai penyelamat setelah mencetak gol penyeimbang hanya tiga menit seusai Jacob Murphy membawa Newcastle United unggul.

Hasil tersebut menempatkan Fulham di peringkat ke-15 klasemen sementara Premier League dengan keunggulan dua poin atas zona degradasi.

Meski belum sepenuhnya aman, perkembangan performa mereka memberikan optimisme menghadapi rangkaian pertandingan berat.

Fulham sebenarnya memiliki statistik penguasaan bola yang cukup mengesankan sepanjang sepuluh pertandingan liga musim ini.

Mereka mencatatkan rata-rata penguasaan bola 57,7 persen dan 493,4 umpan akurat per pertandingan.

Selain itu, Fulham menempati posisi ketiga dalam statistik sentuhan di kotak penalti lawan dengan 327 sentuhan.

Sayangnya, dominasi tersebut belum menghasilkan produktivitas memuaskan karena mereka baru mencetak sepuluh gol.

Produktivitas Fulham hanya lebih baik dibandingkan Sunderland yang mengoleksi delapan gol dan Nottingham Forest dengan sembilan gol.

Persoalan penyelesaian akhir inilah yang berpotensi menyulitkan tim tamu ketika menghadapi Manchester City.

Fulham juga membawa catatan kurang menggembirakan ketika bermain di Etihad Stadium karena kemenangan terakhir mereka terjadi pada April 2009.

Ketika itu, dua gol Clint Dempsey membantu pasukan Roy Hodgson mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1.

Erling Haaland jadi ancaman utama pertahanan Fulham.

Erling Haaland diperkirakan kembali menjadi senjata utama Manchester City untuk membongkar pertahanan Fulham pada pertandingan kali ini.

Penyerang internasional Norwegia tersebut memiliki rekor impresif dengan delapan gol dalam delapan penampilan menghadapi Fulham.

Ketajaman Haaland juga terlihat dari koleksi 20 gol dalam 20 pertandingan bersama klub dan tim nasional sepanjang musim.

Bahkan, dia mencetak tiga gol dalam dua pertandingan bersama Norwegia selama jeda internasional November.

Manchester City kemungkinan masih kehilangan Antoine Semenyo akibat cedera lutut, sementara kondisi Matheus Nunes dan Abdukodir Khusanov diragukan.

Namun, Marc Guehi telah kembali berlatih setelah mengalami masalah pinggul ketika memperkuat tim nasional Inggris.

Di lini tengah, Maresca harus menentukan pilihan antara mempertahankan Enzo Fernandez atau memberikan kesempatan kepada Ayyoub Bouaddi.

Rayan Cherki diperkirakan tetap mengisi posisi gelandang serang untuk mendukung Haaland.

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Sementara itu, Fulham dipastikan tidak diperkuat Emile Smith Rowe dan Benjamin Lecomte karena cedera.

Rodrigo Muniz berpeluang menjadi starter setelah mencetak gol penting melawan Newcastle United, meskipun Gonzalo Garcia masih menjadi pilihan di lini depan.

Manchester City tetap lebih diunggulkan meskipun sedang mengalami tiga kekalahan beruntun di Premier League.

Keunggulan kualitas individu, produktivitas Haaland, dan rekor 20 kemenangan beruntun atas Fulham menjadi alasan kuat untuk menjagokan tuan rumah.

Namun, Fulham masih memiliki peluang mencetak gol mengingat pertahanan Manchester City belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim.

Prediksi susunan pemain Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Prediksi susunan pemain Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.