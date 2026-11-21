JawaPos.com — Bournemouth berpeluang memperpanjang tren kemenangan menjadi sembilan pertandingan beruntun saat menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League 2026/2027 di Vitality Stadium, Sabtu (21/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Tim asuhan Marco Rose sedang memburu posisi empat besar klasemen, sementara Nottingham Forest berusaha menjauh dari zona degradasi setelah meraih kemenangan mengejutkan atas Manchester City.

Pertandingan Bournemouth vs Nottingham Forest diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim datang dengan modal positif sebelum jeda internasional November.

Namun, konsistensi permainan, produktivitas gol, dan keunggulan rekor pertemuan membuat Bournemouth lebih difavoritkan mengamankan tiga poin.

Bournemouth saat ini menempati peringkat ketujuh klasemen Premier League dengan selisih hanya tiga poin dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Sebaliknya, Nottingham Forest masih tertahan di peringkat ke-16 dengan keunggulan satu poin atas zona degradasi.

Bournemouth Memburu Rekor Bersejarah, Delapan Kemenangan Jadi Modal Utama Bournemouth menjelma menjadi salah satu tim paling berbahaya di Premier League setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Kebangkitan tersebut menjadi bukti keberhasilan Marco Rose mengubah performa The Cherries setelah menjalani awal musim yang kurang meyakinkan.

Pada delapan pertandingan pertama musim 2026/2027, Bournemouth hanya mampu mengamankan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Bahkan, mereka sempat gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan Premier League sebelum akhirnya menemukan momentum kebangkitan.

Perubahan drastis terlihat setelah Bournemouth mulai tampil lebih agresif dan efektif dalam memanfaatkan peluang mencetak gol.

Kemenangan 2-1 atas Ipswich Town sebelum jeda internasional semakin mempertegas perkembangan permainan tim asuhan Marco Rose.

Kini, Bournemouth berkesempatan mencatatkan lima kemenangan beruntun di kompetisi kasta tertinggi Inggris untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub.

Target tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain ketika menghadapi Nottingham Forest di hadapan pendukung sendiri.

Produktivitas serangan Bournemouth juga menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal Oktober dengan koleksi 22 gol di seluruh kompetisi.

Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan klub Premier League lainnya dalam periode yang sama.

Lebih menarik lagi, Bournemouth selalu mencetak sedikitnya dua gol dalam delapan pertandingan terakhir yang seluruhnya berakhir dengan kemenangan.

Konsistensi tersebut menjadi ancaman serius bagi Nottingham Forest yang masih kesulitan menjaga pertahanan ketika bermain tandang.

Evanilson Sedang Panas, Nottingham Forest Harus Waspada Evanilson menjadi pemain paling berbahaya dalam skuad Bournemouth setelah mencetak gol dalam lima pertandingan Premier League secara beruntun.

Penyerang asal Brasil tersebut bahkan menjadi pemain pertama dalam sejarah The Cherries yang berhasil mencatatkan pencapaian tersebut.

Sepanjang musim ini, Evanilson sudah terlibat langsung dalam sembilan gol Bournemouth melalui lima gol dan empat assist.

Kontribusinya menyamai catatan Erling Haaland yang juga memiliki sembilan keterlibatan gol, seluruhnya melalui gol yang dicetak sendiri.

Ketajaman Evanilson semakin berbahaya karena Bournemouth mempunyai sejumlah pemain kreatif yang mampu memberikan dukungan dari lini kedua.

Justin Kluivert, Marcus Tavernier, dan Rayan berpotensi menjadi pendamping utama dalam membongkar pertahanan Nottingham Forest.

Selain memiliki serangan produktif, Bournemouth juga didukung rekor pertemuan yang sangat menguntungkan menghadapi Nottingham Forest.

The Cherries belum pernah kalah dalam delapan pertemuan Premier League melawan lawannya tersebut dengan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim pada Mei berakhir imbang 1-1 setelah Marcus Tavernier membalas gol pembuka Morgan Gibbs-White.

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Bournemouth sekaligus menunjukkan Nottingham Forest bukan lawan yang mudah ditaklukkan.

Nottingham Forest Bangkit Usai Kalahkan Manchester City, tetapi Masih Rapuh di Tandang

Nottingham Forest datang membawa kepercayaan diri setelah secara mengejutkan mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 sebelum jeda internasional.

Kemenangan tersebut menjadi keberhasilan pertama mereka di kandang dalam kompetisi Premier League musim ini.

Liam Delap tampil sebagai bintang kemenangan Nottingham Forest dengan mencetak dua gol ke gawang mantan klubnya.

Sementara itu, Jair Cunha turut menyumbangkan satu gol untuk melengkapi kemenangan penting tim asuhan Oliver Glasner.

Tiga gol melawan Manchester City menjadi pencapaian istimewa karena Nottingham Forest sebelumnya hanya mencetak dua gol dalam enam pertandingan kandang.

Hasil tersebut memberikan harapan baru setelah mereka hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan liga sebelumnya.

Meski demikian, performa Nottingham Forest ketika bermain tandang masih menjadi persoalan besar yang harus segera diperbaiki.

Mereka belum mencatatkan clean sheet tandang di Premier League sejak April dan kalah dalam dua perjalanan terakhir.

Nottingham Forest sebelumnya menyerah 1-3 kepada Crystal Palace sebelum kembali menelan kekalahan 0-2 dari Brentford.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan pertahanan yang berpotensi dimanfaatkan Bournemouth melalui serangan cepat dan pergerakan agresif para pemain depannya.

Produktivitas Nottingham Forest juga masih mengkhawatirkan karena baru mencetak sembilan gol sepanjang musim Premier League.

Jumlah tersebut merupakan catatan terendah kedua di kompetisi sehingga kemenangan atas Manchester City belum cukup membuktikan konsistensi kebangkitan mereka.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Bournemouth vs Nottingham Forest Bournemouth diperkirakan tetap mengandalkan Evanilson sebagai ujung tombak dengan dukungan Justin Kluivert, Marcus Tavernier, dan Rayan.

Marco Rose masih harus kehilangan Alex Toth serta Juanlu Sanchez karena cedera, sedangkan Julian Araujo diragukan tampil.

Kabar positif datang dari Alex Scott yang kembali tersedia setelah mengalami cedera paha ketika memperkuat Inggris pada Oktober.

Eli Junior Kroupi juga sudah pulih dan berpotensi memberikan tambahan pilihan untuk sektor penyerangan Bournemouth.

Di kubu Nottingham Forest, Nicolas Dominguez dan Callum Hudson-Odoi dipastikan menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan.

Kondisi Neco Williams serta Xaver Schlager juga masih diragukan setelah mengalami gangguan fisik selama jeda internasional.

Oliver Glasner diperkirakan kembali mempercayakan posisi penyerang utama kepada Liam Delap setelah penampilan impresifnya menghadapi Manchester City.

Morgan Gibbs-White dan Dan Ndoye berpeluang memberikan dukungan untuk menciptakan peluang melalui serangan balik.

Prediksi susunan pemain Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Komposisi tersebut memungkinkan Bournemouth mempertahankan keseimbangan antara penguasaan bola dan agresivitas menyerang.

Prediksi susunan pemain Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Susunan ini masih bergantung pada kebugaran Schlager dan Williams menjelang pertandingan.

Bournemouth memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat delapan kemenangan beruntun, produktivitas serangan, dan rekor pertemuan yang menguntungkan.

Nottingham Forest memang baru mengalahkan Manchester City, tetapi kelemahan pertahanan tandang membuat mereka berpotensi kesulitan menghadapi agresivitas tuan rumah.

Evanilson berpeluang kembali menjadi pembeda sekaligus membawa The Cherries semakin dekat menuju persaingan empat besar Premier League.