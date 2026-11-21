JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengambil langkah tegas untuk mencegah kebocoran informasi internal tim melalui permainan Fantasy Premier League (FPL).

Kebijakan itu muncul setelah pemain Arsenal Christos Tzolis secara tidak sengaja mengungkapkan kondisi kebugaran dan kemungkinan susunan pemain melalui aktivitasnya dalam pertandingan.

Kasus itu berawal saat Tzolis memasukkan namanya sendiri ke dalam skuad FPL dan menjadikannya kapten menjelang pertandingan Arsenal melawan Liverpool pada awal November 2026.

Pilihan itu secara tidak langsung memberikan petunjuk bahwa sang pemain telah pulih dari cedera hamstring dan berpeluang tampil sebagai starter di Anfield.

Pada pekan berikutnya, Tzolis kembali melakukan perubahan dalam skuad FPL miliknya. Tzolis mengeluarkan namanya sendiri, Ezri Konsa, dan Riccardo Calafiori dari tim virtual itu.

Aktivitas Tzolis itu mencuri perhatian karena pilihan pemain dalam FPL dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kebugaran maupun kemungkinan susunan tim sebelum informasi resmi diumumkan.

Arteta mengaku telah membicarakan persoalan itu dengan Tzolis dan para pemain Arsenal lainnya.

Arteta juga menyebut anak-anaknya sendiri kerap menanyakan susunan pemain kepadanya karena tertarik mengikuti perkembangan sepak bola.

Menurut Arteta, penggunaan FPL menghadirkan tantangan baru bagi klub dalam menjaga kerahasiaan informasi internal.

“Dengan Christos Tzolis dan seluruh pemain, saya sudah membicarakan hal ini. Bahkan, anak-anak saya juga terus bertanya tentang susunan pemain karena mereka ingin mengetahuinya,” kata Arteta dikutip dari ESPN.

“Ini merupakan topik yang sedang berkembang. Hal seperti ini terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini," ungkap dia.

"Ini sesuatu yang baru dan belum pernah kami hadapi sebelumnya sehingga kami harus menerapkan aturan baru,” lanjut Mikel Arteta.

Arteta menegaskan bahwa kerahasiaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan di lingkungan tim.

Informasi mengenai kondisi pemain dan strategi pertandingan harus tetap berada di dalam ruang lingkup klub hingga waktunya diumumkan secara resmi.

“Jelas, kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan dan apa yang sedang kami upayakan," terang Arteta.

"Hal itu harus dijaga sebagai sebuah rahasia besar. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Arteta.

Ketika ditanya apakah kebijakan itu berarti pemain Arsenal tidak lagi diperbolehkan memasukkan diri mereka sendiri ke dalam skuad FPL, Arteta membenarkan.

Langkah Arsenal tersebut bukan kasus pertama di Premier League.

Sebelumnya, Chelsea juga mengingatkan pemain dan staf klub mengenai penggunaan FPL.

Sejumlah pihak yang terhubung dengan klub mengeluarkan nama penyerang Joao Pedro dari skuad virtual mereka pada Oktober 2026.

Perubahan itu terjadi sebelum cedera paha yang dialami Joao Pedro diketahui umum.

Selain itu, Arteta juga menyampaikan perkembangan kondisi sejumlah pemain Arsenal menjelang pertandingan berikutnya.

William Saliba dipastikan kembali tersedia setelah sebelumnya absen akibat cedera punggung.

Bek asal Prancis itu berpeluang menjalani penampilan pertamanya pada musim ini setelah melewati masa pemulihan.

“Dia sudah siap. Kondisinya bagus. Dia telah memainkan dua pertandingan, satu secara tertutup dan satu pertandingan resmi," tandas Mikel arteta.

"Dia tampil sangat baik dan berada dalam kondisi yang bagus. Kami ingin meningkatkan jumlah menit bermainnya secara bertahap,” kata Arteta.

Namun, Arsenal masih harus kehilangan Bukayo Saka dan Martin Zubimendi.

Saka diperkirakan absen sekitar satu bulan lagi akibat masalah pada otot paha depan (kuadrisep).