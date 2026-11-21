JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjamu Valencia dalam pertandingan lanjutan La Liga 2026/2027 pada Minggu, 22 November 2026.

Bermain di Estadio de Vallecas menjadi keuntungan bagi Rayo untuk mengincar kemenangan dan memanfaatkan dukungan suporter sendiri.

Rayo Vallecano diperkirakan akan tampil menyerang dengan memanfaatkan kecepatan pemain di sektor depan.

Mereka perlu menjaga intensitas permainan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir.

Valencia diprediksi tidak akan memberikan ruang terlalu mudah dan berusaha mengimbangi permainan tuan rumah.

Berdasarkan analisis statistik StatsUltra, Rayo Vallecano memiliki peluang kemenangan sebesar 54 persen, sedangkan Valencia berada di angka 21 persen. Kemungkinan hasil imbang mencapai 25 persen.

Model tersebut memperkirakan gol harapan Rayo sebesar 1,9 dan Valencia 1,1, dengan skor 2-1 sebagai salah satu hasil yang paling mungkin.

Valencia tetap memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Tim tamu bisa mengandalkan serangan balik dan memanfaatkan kelengahan pertahanan Rayo.

Namun, mereka harus tampil lebih konsisten agar tidak kehilangan kendali pertandingan ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang dan hasil prediksi statistik, Rayo Vallecano lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan.