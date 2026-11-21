JawaPos.com - Deportivo Alavés akan menjamu Deportivo La Coruna dalam lanjutan La Liga 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Pertandingan di Estadio Mendizorrotza ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki peluang untuk mengamankan tambahan poin.

Alavés memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi performa mereka masih perlu diperbaiki. Konsistensi pertahanan menjadi salah satu pekerjaan penting bagi tuan rumah.

Sementara itu, Deportivo La Coruna datang dengan modal permainan yang cukup kompetitif dan berpeluang merepotkan lawannya melalui serangan cepat.

Menurut prediksi StatsUltra, Alavés memiliki peluang kemenangan sebesar 44 persen, sedangkan Deportivo La Coruna berada di angka 28 persen.

Peluang pertandingan berakhir imbang juga mencapai 28 persen. Model statistik tersebut memperkirakan gol harapan Alavés sebesar 1,5 dan Deportivo 1,2, dengan skor 1-1 sebagai hasil paling mungkin.

Deportivo La Coruna tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dan memanfaatkan kesalahan lawan.

Alavés perlu tampil lebih efektif ketika mendapatkan kesempatan di depan gawang jika ingin mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Melihat perbandingan kekuatan kedua tim, pertandingan ini berpotensi menghasilkan duel yang seimbang.