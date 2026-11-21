JawaPos.com - Tottenham Hotspur akan melawan Ipswich Town dalam pertandingan lanjutan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Bermain di Tottenham Hotspur Stadium memberikan keuntungan bagi Spurs untuk tampil lebih percaya diri dan memburu kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Tottenham diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Penguasaan bola dan kecepatan pemain depan bisa menjadi senjata utama untuk menekan pertahanan Ipswich.

Spurs juga perlu memaksimalkan peluang agar tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

Menurut analisis SoccerStats, Tottenham memiliki peluang kemenangan sekitar 64 persen, sedangkan Ipswich Town hanya sekitar 15 persen.

Hasil imbang diperkirakan mencapai 21 persen. Model tersebut juga menempatkan skor 2-0 sebagai salah satu hasil yang paling mungkin terjadi.

Ipswich Town diprediksi lebih berhati-hati ketika menghadapi tekanan tuan rumah. Tim tamu kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik untuk menciptakan peluang.

Konsentrasi sepanjang pertandingan akan menjadi hal penting agar mereka tidak kebobolan terlalu cepat.

Tottenham memiliki keuntungan dari segi kualitas skuad dan dukungan suporter.