JawaPos.com - Manchester City akan menghadapi Fulham dalam lanjutan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Bermain di Etihad Stadium menjadi keuntungan tersendiri bagi The Citizens untuk mengincar kemenangan. D

ukungan suporter diperkirakan membuat pasukan tuan rumah tampil agresif sejak menit pertama.

Manchester City memiliki kualitas pemain yang mampu membangun serangan melalui penguasaan bola dan kombinasi cepat.

Mereka diprediksi berusaha mengontrol permainan serta menekan pertahanan Fulham. Ketajaman lini depan akan menjadi faktor penting untuk membuka keunggulan.

Berdasarkan analisis SoccerStats, Manchester City menjadi favorit dengan peluang kemenangan sekitar 66 persen.

Sedangkan Fulham hanya memiliki peluang sekitar 14 persen untuk mencuri kemenangan. Model prediksi tersebut juga menempatkan skor 2-1 sebagai salah satu hasil yang paling mungkin terjadi.

Fulham tentu tidak ingin pulang tanpa membawa hasil positif. Tim tamu berpeluang mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik untuk merepotkan tuan rumah.

Namun, menghadapi tekanan Manchester City di Etihad Stadium bukan pekerjaan mudah.

Melihat perbedaan kualitas skuad dan keuntungan bermain di kandang, Manchester City lebih layak diunggulkan.