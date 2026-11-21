JawaPos.com - Chelsea akan melawan Leeds United dalam lanjutan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Stamford Bridge menjadi tempat bagi The Blues untuk memburu kemenangan sekaligus menjaga persaingan mereka di papan klasemen.

Chelsea diperkirakan mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas pemain tengah untuk membangun serangan.

Kombinasi permainan dari berbagai sisi lapangan dapat menjadi ancaman bagi pertahanan Leeds United. Efektivitas penyelesaian akhir akan sangat menentukan peluang tuan rumah.

Menurut model prediksi Luck Adjusted, Chelsea memiliki peluang kemenangan sekitar 50 persen, sementara Leeds United dan hasil imbang masing-masing diperkirakan berada di angka 25 persen.

Model tersebut memperkirakan Chelsea unggul dengan selisih rata-rata 0,6 gol, dengan skor 1-1 sebagai hasil tunggal yang paling mungkin terjadi.

Leeds United diprediksi mencoba memberikan tekanan melalui permainan cepat. Mereka perlu menjaga kedisiplinan lini belakang sekaligus memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan serangan balik.

Jika terlalu banyak memberikan ruang, Leeds bisa kesulitan menghadapi tekanan Chelsea.

Bermain di Stamford Bridge membuat Chelsea memiliki keuntungan tersendiri. Meski demikian, Leeds tetap berpotensi mencuri poin.