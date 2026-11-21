JawaPos.com - Coventry City akan berhadapan Crystal Palace dalam pertandingan Premier League 2026/2027 pada Sabtu, 21 November 2026.

Bermain di Coventry Building Society Arena menjadi keuntungan bagi Coventry untuk mendapatkan dukungan langsung dari suporter dan berusaha mengamankan poin penuh.

Coventry City diperkirakan akan berusaha memanfaatkan keunggulan kandang dengan permainan agresif.

Mereka perlu menjaga keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan agar tidak mudah ditembus oleh serangan Crystal Palace.

Berdasarkan simulasi OddAlerts yang menggunakan 100.000 percobaan, Coventry City memiliki peluang kemenangan sekitar 46,1 persen.

Crystal Palace berada di angka 27,9 persen, sedangkan kemungkinan hasil imbang mencapai 26,1 persen. Hasil skor 1-1 menjadi kemungkinan paling besar dalam simulasi tersebut.

Sementara itu, Crystal Palace memiliki peluang untuk merepotkan tuan rumah melalui serangan cepat.

Kemampuan memanfaatkan ruang kosong dan menjaga organisasi permainan akan menjadi kunci bagi tim tamu untuk mendapatkan hasil positif.

Melihat karakteristik kedua tim, pertandingan ini berpotensi berlangsung seimbang.

Coventry memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Crystal Palace bisa memberikan ancaman melalui serangan balik.