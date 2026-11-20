JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan tanggapan terkait insiden drone di pusat latihan Manchester United.

Arteta menilai kasus itu perlu mendapat perhatian klub-klub Premier League. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan di masa depan.

Insiden perekaman menggunakan drone itu terjadi saat Mauricio Pochettino menjalani sesi latihan perdana sebagai pelatih Manchester United di Carrington.

Rekaman berdurasi 12 menit itu kemudian diunggah ke YouTube meski akhirnya dihapus setelah operator drone menyampaikan permintaan maaf.

Arteta mengaku prihatin dengan kejadian yang berlangsung di pusat latihan Manchester United itu.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengingatkan bahwa Arsenal pernah mengalami gangguan serupa dalam pertandingan putaran keempat Carabao Cup melawan Fleetwood.

Laga pada 27 Oktober itu sempat dihentikan selama delapan menit karena sebuah drone terbang di atas lapangan.

“Ini masalah yang sangat sensitif. Kami juga pernah mengalami kejadian serupa saat melawan Fleetwood. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi di berbagai belahan dunia,” kata Arteta dikutip dari ESPN.

Arteta mengaku belum mengetahui solusi yang tepat untuk mencegah pelanggaran keamanan menggunakan drone.

“Saya jelas tidak tahu apa solusinya. Namun, teknologi terus berkembang. Kemampuan untuk masuk ke berbagai sistem juga meningkat dengan sangat cepat. Kami harus benar-benar menyadari hal tersebut,” ujar Arteta.

Ketika ditanya apakah Arsenal pernah mengalami pelanggaran keamanan di pusat latihan mereka, Arteta mengaku tidak mengetahui adanya kejadian serupa.

Meskipun demikian, sang pelatih memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Arteta juga menegaskan bahwa persoalan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab klub.

Menurut dia, pihak berwenang memiliki peran penting dalam mencegah kejadian serupa. Sementara itu, klub harus bekerja sama untuk mengurangi risikonya.

“Saya bukan seorang spesialis. Saya tidak memiliki solusi dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami memiliki orang-orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut, begitu juga pihak berwenang," papar Arteta.

"Mereka berusaha mencegahnya dan satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bekerja sama dengan mereka untuk menghindari kejadian seperti ini,” tutur Arteta.

Di luar persoalan drone, Arteta juga membicarakan hubungannya dengan Mauricio Pochettino.

Keduanya pernah menjadi rekan setim saat masih bermain untuk Paris Saint-Germain (PSG). Arteta bahkan pernah menggambarkan Pochettino sebagai sosok ayah baginya.

Pelatih berusia 44 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Pochettino menjelang pertandingan Manchester United melawan Liverpool pada Minggu (22/11).

Arteta menyebut cukup terkejut melihat empat sosok yang memiliki hubungan penting dalam perjalanan hidupnya, saat ini menangani klub-klub besar Premier League.

Selain Pochettino di Manchester United, ada Andoni Iraola yang menangani Liverpool, Xabi Alonso di Chelsea, serta David Moyes bersama Everton. Keempat pelatih itu memiliki hubungan panjang dengan Arteta.

“Ketika melihat situasi ini, rasanya cukup luar biasa karena ada empat orang yang sangat penting dalam hidup saya dan sudah saya kenal selama bertahun-tahun, sekarang menangani empat klub besar di Premier League,” kata Arteta.

Menurut Arteta, situasi itu menjadi salah satu hal menarik dalam perjalanan kariernya.

Arteta juga mengaku senang mendengar Pochettino menikmati tantangan barunya bersama Manchester United.