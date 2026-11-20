JawaPos.com - AGF Aarhus akan menghadapi Lyngby BK dalam lanjutan kompetisi Superliga Denmark 2026/2027 di Ceres Park Vejlby pada Sabtu (21/11) pukul 01.00 WIB.

Tuan rumah memiliki peluang besar mengamankan tiga poin. Selain sedang berada dalam performa yang stabil, AGF Aarhus mempunyai catatan pertemuan yang lebih baik dibandingkan Lyngby BK.

Modal positif tersebut membuat AGF Aarhus lebih percaya diri menyambut pertandingan kali ini.

Dari enam laga terakhir, mereka berhasil mengemas tujuh gol dan hanya kebobolan lima kali.

Catatan kandang juga menjadi salah satu kekuatan AGF Aarhus. Mereka belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga.

Situasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri ketika menghadapi Lyngby BK. Apalagi, tim tamu masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki performa ketika bermain di luar kandang.

Performa pertahanan Lyngby BK perlu mendapatkan perhatian. Dalam enam pertandingan terakhir, total 23 gol tercipta atau rata-rata 3,83 gol per pertandingan. 13 gol bersarang ke gawang mereka.

Catatan tandang Lyngby BK pun belum terlalu meyakinkan. Mereka belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan tandang terakhir di liga.

Selain itu, Lyngby juga belum pernah menang dalam lima kunjungan liga terakhir ke markas AGF Aarhus.

Dari catatan head to head sejak Oktober 2022, AGF Aarhus lebih dominan. Mereka belum terkalahkan dalam rangkaian pertemuan tersebut dan berhasil memenangkan sekitar 67 persen pertandingan.

Secara keseluruhan, AGF Aarhus telah mencetak delapan gol, sedangkan Lyngby BK mengoleksi tiga gol. Rata-rata tercipta 1,83 gol dalam setiap pertemuan kedua tim.

Untuk pertandingan ini, AGF Aarhus diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1.

Jesper Hansen berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, didukung Tobias Moelgaard, Colin Roesler, dan Eric Kahl di lini belakang.

Sementara itu, Jacob Andersen, Magnus Knudsen, Markus Solbakken, dan Frederik Emmery diprediksi mengisi sektor tengah.

Tobias Bech dan Callum McCowatt akan mendukung James Bogere di lini depan.

Di kubu Lyngby BK, formasi 4-4-2 diperkirakan menjadi pilihan.

Diego Kochen akan mengawal gawang dengan dukungan Oskar Buur, Mikkel Fischer, David Helgi Aronsson, dan Renzo Tytens di lini pertahanan.

Frederik Gytkjaer dan I. S. Thorvaldsson diprediksi menjadi duet penyerang untuk mencoba membongkar pertahanan tuan rumah.

Melihat perbandingan performa, rekor kandang, dan catatan pertemuan kedua tim, AGF Aarhus lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Lyngby BK tetap memiliki peluang mencetak gol, tetapi mereka harus memperbaiki efektivitas serangan dan menjaga konsentrasi di lini belakang.