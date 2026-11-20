JawaPos.com - FC Rostov akan menjamu Krylia Sovetov Samara pada lanjutan Liga Utama Rusia 2026/2027.

Pertandingan pekan ke-15 tersebut dijadwalkan berlangsung di Rostov Arena, Jumat (20/11) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim memiliki posisi yang cukup berdekatan di klasemen sementara.

Rostov menempati peringkat keenam dengan koleksi 19 poin dari 14 pertandingan. Sementara itu, Krylia Sovetov berada satu tingkat di bawahnya dengan raihan 18 poin.

Selain berusaha memperbaiki posisi di klasemen, kedua tim juga memiliki kepentingan untuk menjaga konsistensi permainan menjelang berakhirnya paruh pertama kompetisi.

Rostov datang dengan modal yang lebih baik. Tim tuan rumah belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di liga dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Keuntungan bermain di kandang juga menjadi modal tambahan bagi Rostov. Dari 10 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, Rostov mampu meraih tujuh kemenangan dan dua hasil imbang.

Sebaliknya, Krylia Sovetov masih belum menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Dalam lima pertandingan terakhir di liga, mereka mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski demikian, Krylia Sovetov memiliki catatan pertemuan yang cukup bagus ketika menghadapi Rostov.

Bahkan, mereka berhasil memenangkan dua pertandingan melawan Rostov pada musim 2025/2026 dengan skor 4-1 dan 2-0.

Dari sisi produktivitas, Krylia Sovetov juga sedikit lebih unggul. Mereka sudah mencetak 19 gol, sedangkan Rostov mengoleksi 18 gol sepanjang kompetisi musim ini.

Sementara kedisiplinan lini pertahanan menjadi salah satu faktor penting bagi tuan rumah Ristov setelah mampu mencatatkan tiga clean sheet dalam lima pertandingan terakhir.

Melihat perbedaan performa terkini dan keuntungan bermain di kandang, Rostov memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

Namun, Krylia Sovetov tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama dengan catatan pertemuan mereka yang cukup baik.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat. Rostov lebih diunggulkan, tetapi hasil imbang tetap menjadi kemungkinan jika Krylia Sovetov mampu memanfaatkan peluang dengan baik.