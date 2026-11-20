JawaPos.com - Hellas Verona akan menghadapi Cesena dalam lanjutan kompetisi Serie B Italia 2026/2027.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadio Marcantonio Bentegodi, Sabtu (21/11) pukul 02.30 WIB.

Hellas Verona memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun produktivitas serangan belum sepenuhnya diimbangi dengan penyelesaian akhir yang efektif.

Meski demikian, Hellas Verona masih mempunyai modal cukup baik menjelang pertandingan melawan Cesena.

Mereka berhasil mencetak sembilan gol dalam enam pertandingan terakhir atau rata-rata 1,5 gol per laga.

Selain produktivitas serangan, performa kandang juga menjadi salah satu keunggulan Hellas Verona. Mereka tercatat tidak terkalahkan dalam lima pertandingan kandang terakhir di kompetisi liga.

Rekor pertemuan melawan Cesena juga memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tuan rumah.

Hellas Verona tidak terkalahkan dalam tujuh pertandingan liga terakhir menghadapi calon lawannya tersebut.

Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi tambahan motivasi bagi Cesena untuk menghadapi Hellas Verona. Namun, performa lini belakang masih menjadi perhatian.

Cesena tercatat kebobolan delapan gol dalam enam pertandingan terakhir. Mereka juga gagal menjaga gawang tetap bersih dalam lima dari enam pertandingan tersebut.

Catatan tandang Cesena pun belum terlalu meyakinkan. Tim tamu tidak mampu meraih kemenangan dalam empat pertandingan tandang terakhir di kompetisi liga.

Jika melihat statistik tersebut, Cesena perlu memperbaiki koordinasi pertahanan apabila ingin membawa pulang poin dari markas Hellas Verona.

Dari catatan head to head, kedua tim sebenarnya memiliki persaingan yang cukup berimbang.

Dalam enam pertemuan terakhir sejak 12 April 2013, Hellas Verona dan Cesena sama-sama meraih satu kemenangan. Empat pertandingan lainnya berakhir imbang dalam waktu normal.

Total 14 gol tercipta dari enam pertandingan tersebut. Hellas Verona mencetak delapan gol, sedangkan Cesena mengoleksi enam gol.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup ketat.

Cesena memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama setelah mendapatkan hasil positif pada pertandingan sebelumnya.

Namun, keuntungan bermain di kandang, catatan lima laga tanpa kekalahan di kandang, serta rekor pertemuan melawan Cesena membuat Hellas Verona lebih diunggulkan.

Hellas Verona diprediksi mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan tim tamu untuk mengamankan kemenangan.