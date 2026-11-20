JawaPos.com - FC Andorra akan menghadapi CD Leganes dalam lanjutan pekan ke-15 Segunda Division 2026/2027.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadi de la FAF, Encamp, Sabtu (21/11) pukul 02.30 WIB.

FC Andorra akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk kembali ke jalur kemenangan.

Saat ini, mereka masih tertahan di peringkat ke-21 dengan koleksi 11 poin. Dari 13 pertandingan yang sudah dijalani, Andorra mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Hasil tersebut membuat mereka berada di zona degradasi. Kondisi ini jadi perhatian bagi tim tuan rumah, terlebih dalam beberapa pertandingan terakhir belum menunjukkan perkembangan positif.

FC Andorra tercatat belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir. Selain itu, dalam tiga pertandingan liga beruntun, Andorra selalu kebobolan minimal dua gol.

Meski demikian, bermain di kandang bisa menjadi modal penting. FC Andorra memiliki produktivitas gol yang cukup baik ketika tampil di hadapan pendukung sendiri, rata-rata mencetak 1,67 gol per laga.

Di sisi lain, CD Leganes datang dengan posisi klasemen yang sedikit lebih baik. Mereka menempati peringkat ke-16 dengan 15 poin hasil dari empat kemenangan, tiga imbang, dan tujuh kekalahan.

Namun, catatan tandang Leganes masih belum meyakinkan. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam 17 pertandingan tandang terakhir di kompetisi liga.

Jika melihat rekor pertemuan, kedua tim memiliki catatan yang cukup berimbang.

Dari tujuh pertemuan terakhir sejak 2019, FC Andorra dan Leganés sama-sama meraih dua kemenangan, sedangkan tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

FC Andorra bahkan sempat mencatatkan kemenangan telak 4-0 atas Leganés pada pertemuan April 2026.

Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali mendapatkan hasil positif.

Pertandingan kali ini diperkirakan berlangsung cukup terbuka.

FC Andorra memiliki keuntungan kandang, tetapi rapuhnya pertahanan mereka perlu diwaspadai.

Sementara itu, Leganés sedang berada dalam momentum positif meski memiliki catatan tandang yang kurang bagus.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, FC Andorra sedikit lebih berpeluang mengamankan kemenangan.