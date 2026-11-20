JawaPos.com - Pertandingan SV Darmstadt 98 vs FC Heidenheim pada pekan ke-12 Bundesliga 2026/2027 diprediksi berlangsung menarik.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan yang akan digelar di Merck-Stadion am Böllenfalltor, Sabtu (21/11) pukul 00.30 WIB.

Darmstadt membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sementara itu, Heidenheim berambisi mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas.

Hingga pekan ke-11, Darmstadt masih tertahan di peringkat ke-17 dengan koleksi sembilan poin.

Tim besutan Florian Kohfeldt tersebut baru mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Mereka baru mencetak sembilan gol dari 11 pertandingan atau rata-rata 0,82 gol per laga. Di sisi lain, lini pertahanan juga belum sepenuhnya konsisten setelah kebobolan 21 gol.

Meski demikian, Darmstadt masih memiliki modal untuk menghadapi Heidenheim, terutama ketika bermain di kandang sendiri.

Kondisi berbeda dialami Heidenheim yang saat ini menempati peringkat ketujuh dengan 16 poin.

Dari 11 pertandingan, mereka mengemas empat kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Heidenheim sudah mengoleksi 19 gol, lebih dari dua kali lipat jumlah gol yang dicetak Darmstadt.

Namun, Heidenheim belum berhasil meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di kompetisi liga, dengan catatan empat hasil imbang dan dua kekalahan.

Melihat rekor pertemuan, Heidenheim juga memiliki catatan lebih baik. Dalam lima pertemuan terakhir, mereka berhasil meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari Darmstadt.

Pertandingan ini kemungkinan berjalan cukup ketat.

Darmstadt diperkirakan akan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan pendekatan lebih hati-hati.

Sementara itu, Heidenheim berpeluang mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan produktivitas lini depannya.

Jika mampu memaksimalkan peluang, Heidenheim memiliki kesempatan membawa pulang tiga poin.

Namun, tren tanpa kemenangan dan solidnya pertahanan kandang Darmstadt membuat hasil imbang tetap terbuka. Prediksi skor akhir pertandingan Darmstadt vs Heidenheim adalah 1-1.