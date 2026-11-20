JawaPos.com - Lemparan jauh menjadi salah satu bagian penting di sepak bola. Dari situasi tersebut, gol bisa terjadi dan mengubah jalannya pertandingan

Di beberapa tim, ada pemain yang memiliki spesialis untuk melakukan lemparan ke dalam.

Melansir Give Me Sport, berikut ini ada sembilan pemain yang terbaik dalam melakukan lemparan jauh di sejarah sepak bola.

1. Rory Delap Stoke City pernah memiliki gelandang yang sangat baik dalam melakukan lemparan jauh. Dia adalah Rory Delap yang bergabung sejak 2008 hingga 2013.

Mantan pemain timnas Irlandia tersebut punya lemparan jauh yang setara dengan tendangan sudut.

Biasanya, Delap akan mengeringkan bola dengan bajunya, lalu mundur sejauh papan reklame sebelum melemparkan bola ke kotak penalti lawan.

Lemparannya akan disambut pemain tinggi seperti Ryan Shawcross atau Jonathan Walters.

2. Ian Hutchinson Ian Hutchinson memiliki lemparan jauh yang sangat khas. Uniknya, legenda Chelsea tersebut adalah seorang penyerang yang berduet dengan Peter Osgord.

Pemain asal Inggris tersebut punya teknik khusus dalam melakukan lemparan jauh. Tekniknya disebut kincir angin karena lengan Hutchinson akan terus berayun ke bawah saat dia melepaskan bola.

Lemparan jauhnya juga membawa Chelsea menjuarai Piala FA pada 1970.

3. Dave Challinor Di masa kejayaan Tranmere Rovers pada 1990 dan awal 2000, mereka memiliki Dave Challinor. Selain merupakan bek tengah tangguh, dia punya lemparan jauh yang sangat baik.

Dave Challinor punya cara khusus dalam melepaskan lemparan jauh.

Mantan pemain yang kini menjadi pelatih Sheffield Wednesday tersebut harus menyediakan ruang lima hingga sepuluh yard untuk berlari agar lemparan jauhnya bisa memiliki kekuatan.

Pada 1998, Challinor sukses memecahkan rekor lemparan ke dalam. Pria asal Inggris tersebut mengalahkan lemparan ke dalam Andy Legg dengan jarak sejauh 46,34 meter.

4. Andy Legg Andy Legg memiliki tendangan yang sangat baik sebagai seorang pemain sayap kiri. Namun, lemparan jauhnya juga menjadi kemampuan terbaiknya.

Mantan pemain timnas Wales tersebut pernah mengikuti kompetisi lemparan ke dalam di Wembley yang digelar program televisi BBC Record Breakers.

Saat itu, mantan pemain yang kini melatih Barry Town tersebut menciptakan rekor lemparan sejauh 44,6 meter.

5. Megan Campbell Megan Campbell merupakan bek tengah perempuan yang pernah bermain di Manchester City, Liverpool, dan Everton. Dia juga memiliki kemampuan spesial yaitu lemparan jauh.

Pada 2024, Megan Campbell melakukan lemparan jauh saat melawan Inggris. Hasilnya, Irlandia berhasil mendapatkan gol yang dicetak Julie-Ann Russell.

Rekor dunia Guinness juga pernah diraih Megan Campbell pada 2025. Dia pernah melepaskan lemparan ke dalam sejauh 37,55 meter di lapangan latihan London City Lionesses.

6. Michael Kayode Sejak membela Brentford pada 2025, Michael Kayode memperlihatkan kemampuan terbaiknya dalam melakukan lemparan jauh.

Di Liga Inggris 2025/2026, Brentford menjadi tim yang memimpin lemparan jauh terbanyak.

Bek timnas Italia tersebut juga pernah melepaskan lemparan terjauh di Brentford. Tercatat, Kayode mencatatkan lemparan terjauh mencapai 38,52 meter.

7. Aron Gunnarsson Pada Piala Eropa 2016, timnas Islandia mencuri perhatian ketika berhasil mencapai perempat final.

Namun, sorotan juga tertuju kepada Aaron Gunnarsson yang memiliki lemparan jauh.

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Kemampuan lemparan jauh Gunnarsson berhasil menyingkirkan Inggris di babak 16 besar.

Bek 37 tahun tersebut melepaskan lemparan jauh yang disambut sundulan Kari Arnason dan Ragnar Sigurdsson melepaskan tembakan yang menyamakan kedudukan.

8. Gareth Bale Meski memiliki kemampuan dalam mencetak gol, banyak penikmat sepak bola yang tidak menyadari kemampuan lemparan ke dalam Gareth Bale.

Mantan pemain Real Madrid tersebut mampu melepaskan lemparan jauh dan lemparannya itu lebih seperti umpan terobosan.

9. Pratama Arhan Sejak debut bersama Timnas Indonesia pada 2021, para pendukung mulai akrab dengan lemparan jauh Pratama Arhan.

Dia memiliki lemparan jauh yang sangat agresif dan bisa menghasilkan gol.

Di panggung dunia, lemparan jauh Arhan makin terkenal saat laga persahabatan Timnas Indonesia melawan juara Piala Dunia Argentina pada 2023.

Saat itu, bek Persija Jakarta tersebut membuat Emiliano Martinez kerepotan.

Sembilan pemain tadi memiliki kemampuan terbaik lemparan jauh dalam sejarah sepak bola.

Mereka membuktikan bahwa lemparan jauh adalah kemampuan yang tidak bisa dipandang remeh untuk memenangkan sebuah pertandingan.