JawaPos.com - Pertandingan Troyes vs Le Havre akan menjadi salah satu laga menarik pada pekan ke-11 Ligue 1 2026/2027.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus membuka peluang keluar dari zona degradasi.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stade de l'Aube, Sabtu (21/11) dini hari pukul 02.45 WIB.

Troyes akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, sedangkan Le Havre datang dengan harapan baru setelah melakukan pergantian pelatih.

Le Havre kini berada dalam situasi sulit. Dari 10 pertandingan yang sudah dijalani, mereka baru mengumpulkan dua poin dan belum sekalipun meraih kemenangan.

Catatan tersebut membuat klub memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Didier Digard dan menunjuk Valérien Ismaël sebagai pelatih anyar.

Pertandingan melawan Troyes sekaligus menjadi kesempatan pertama Ismaël memimpin Le Havre dari pinggir lapangan.

Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan, terutama dalam memperbaiki organisasi permainan dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Pelatih anyar tersebut diperkirakan akan mencoba pendekatan permainan yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, Troyes memiliki modal yang sedikit lebih baik menjelang pertandingan ini.

Tim asuhan Stéphane Dumont berhasil mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan.

Troyes masih memiliki pekerjaan rumah di sektor penyerangan. Mereka baru mencetak tujuh gol dari 10 pertandingan Ligue 1.

Troyes kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1. Hillel Konaté diprediksi mengisi posisi penjaga gawang dengan Lucas Maronnier, Adrien Monfray, Michel Diaz, dan Ismaël Boura di lini pertahanan.

Sementara Le Havre diperkirakan menerapkan formasi 3-4-2-1. Arnaud Bodart menjadi pilihan di bawah mistar, sedangkan Mbwana Samatta dan Rayan Fofana bisa memberikan ancaman di lini serang.

Sejumlah prediksi juga memperlihatkan pandangan berbeda mengenai hasil pertandingan ini.

Sports Mole memperkirakan Le Havre bisa menang 1-0, sedangkan Football Whispers lebih menjagokan Troyes dengan skor serupa.

Forebet bahkan memprediksi pertandingan berlangsung lebih terbuka dengan kemungkinan kemenangan Troyes 3-2.

Model tersebut memberikan peluang kemenangan 47 persen kepada tuan rumah, 29 persen untuk hasil imbang, dan 24 persen bagi Le Havre.

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