JawaPos.com - Arminia Bielefeld akan menghadapi tantangan FC Magdeburg pada pekan ke-12 kompetisi Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di SchucoArena, Sabtu (21/11) pukul 00.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Arminia Bielefeld memiliki peluang untuk mengamankan tiga poin.

Tim besutan Oliver Kirch itu tengah menunjukkan performa cukup konsisten, terutama ketika bermain di kandang.

Dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Arminia berhasil meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Magdeburg yang juga memiliki kualitas lini serang cukup baik.

Selain performa terkini, catatan kandang Arminia juga patut diperhitungkan. Mereka belum terkalahkan dalam 10 pertandingan liga terakhir di SchucoArena, dengan lima menang dan lima imbang.

Saat ini, Arminia Bielefeld menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan koleksi 17 poin dari 11 pertandingan.

Mereka mencatatkan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan dengan produktivitas 18 gol serta kebobolan 16 kali.

Sementara itu, Magdeburg datang dengan posisi yang lebih baik. Tim asuhan Patrik Sander tersebut berada di peringkat keempat dengan raihan 20 poin.

Dari 11 pertandingan, Magdeburg mengemas enam kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Mereka memiliki catatan produktivitas gol lebih baik dibandingkan tuan rumah dengan 25 gol dan baru kebobolan 14 kali.

Namun, performa tandang menjadi pekerjaan rumah bagi Magdeburg. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan tandang terakhir (tiga kalah dan dua imbang).

Dari sisi rekor pertemuan, Arminia juga memiliki modal positif. Mereka memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Magdeburg dengan skor identik 2-0, pada September 2025 dan Februari 2026.

Melihat performa kandang Arminia dan catatan tandang Magdeburg, tuan rumah sedikit lebih diunggulkan.

Namun, kekuatan lini serang kedua tim membuat pertandingan berpeluang berlangsung terbuka.

Arminia Bielefeld diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1.

Meski begitu, hasil imbang 2-2 juga tetap menjadi kemungkinan jika Magdeburg berhasil memaksimalkan peluang yang didapat.