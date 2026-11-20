JawaPos.com - Bayern Munich akan menjamu FC Koln pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Sabtu (21/11) pukul 02.30 WIB.

Tuan rumah memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany dipastikan kembali mendampingi tim setelah sempat absen akibat gangguan kesehatan.

Bayern saat ini berada di posisi teratas klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari sembilan pertandingan.

Mereka mencatatkan enam kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Sementara itu, FC Koln masih kesulitan menemukan konsistensi. Tim berjuluk Die Geißböcke tersebut menempati peringkat ke-15 dengan sembilan poin.

Bayern memiliki modal kuat untuk menghadapi pertandingan ini. Selain unggul dari segi kualitas pemain, Die Roten juga mempunyai catatan pertemuan yang sangat baik ketika menghadapi Koln.

Dalam 22 pertemuan terakhir di Bundesliga, Bayern tidak pernah menelan kekalahan dari lawannya tersebut. Mereka berhasil meraih 20 kemenangan dan hanya dua kali bermain imbang.

Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu keunggulan Bayern. Harry Kane masih menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan lawan.

Penyerang asal Inggris tersebut mendapatkan dukungan dari Michael Olise dan sejumlah pemain muda yang memiliki kemampuan menyerang dari berbagai sisi.

Hingga pekan kesembilan, Kane sudah mengoleksi delapan assist di Bundesliga. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa perannya tidak hanya terbatas sebagai pencetak gol.

Meski demikian, Bayern tetap harus memperhatikan kondisi skuad. Sejumlah pemain seperti Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Luis Diaz, dan Alphonso Davies masih terkendala kebugaran maupun cedera.

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Jamal Musiala berpeluang kembali memperkuat tim setelah menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan.

Di sisi lain, FC Koln datang ke München dengan kondisi yang belum ideal. Koln belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir Bundesliga.

Rekor tandang mereka menjadi persoalan lain yang perlu segera diperbaiki. Koln tercatat sudah melewati 17 pertandingan tandang Bundesliga tanpa kemenangan.

Melihat perbedaan kualitas skuad, performa terkini, serta catatan pertemuan kedua tim, Bayern Munich lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Kembalinya Kompany juga bisa memberikan dorongan tersendiri bagi tuan rumah.

FC Koln memang berpotensi memberikan perlawanan, tetapi menghadapi Bayern di Allianz Arena bukan pekerjaan mudah.

Apalagi, tuan rumah memiliki banyak pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan melalui kualitas individu.

Bayern diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dan berusaha menguasai jalannya permainan.