JawaPos.com - Athletic Bilbao akan menghadapi Espanyol pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion San Mames, Sabtu (21/11) pukul 03.00 WIB.

Athletic Bilbao memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Los Leones tersebut juga sedang berada dalam tren positif.

Meski demikian, Espanyol bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim tamu mulai menunjukkan perkembangan setelah mengalami pergantian pelatih pada akhir Oktober 2026.

Athletic Bilbao berada di peringkat ketujuh klasemen sementara la liga dengan koleksi 16 poin. Sementara itu, Espanyol menempati posisi ke-13 dengan raihan 12 poin.

Namun, Athletic tetap memiliki sejumlah persoalan menjelang pertandingan. Mereka dipastikan tidak bisa memainkan Dani Vivian yang mengalami cedera otot pada bagian soleus kaki kiri.

Dia diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan. Selain Vivian, Gorka Guruzeta dan Maroan Sannadi juga masuk dalam daftar pemain yang harus absen.

Kondisi tersebut membuat Terzic perlu mempersiapkan komposisi terbaik, terutama untuk menjaga keseimbangan lini pertahanan.

Di sisi lain, Aitor Paredes dan Nico Serrano sudah kembali tersedia setelah menyelesaikan masa pemulihan.

Athletic juga perlu memperhatikan catatan pertemuan melawan Espanyol. Dalam tiga pertandingan terakhir, mereka tidak pernah meraih kemenangan atas klub asal Catalunya tersebut.

Bahkan, Espanyol berhasil memenangkan dua pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 pada Mei 2026.

Espanyol sendiri memiliki alasan untuk percaya diri. Sejak ditangani Eder Sarabia, mereka berhasil mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan La Liga.

Meski begitu, performa tandang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini, Espanyol baru mengumpulkan tujuh poin.

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Athletic diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Unai Simon sebagai penjaga gawang.

Lini depan kemungkinan diisi Inaki Williams, didukung Nico Williams, Oihan Sancet, dan Alex Berenguer.

Sementara itu, Espanyol juga berpotensi menggunakan skema 4-2-3-1 dengan Angel Fortuno di bawah mistar.

Roberto Fernandez diprediksi menjadi ujung tombak dengan dukungan Bryan Zaragoza dan Tyrhys Dolan.

Sejumlah prediksi menempatkan Athletic Bilbao sebagai favorit. Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memperkirakan tuan rumah akan menang dengan skor 2-1.

Athletic Bilbao diperkirakan akan lebih dominan karena keuntungan bermain di San Mames.