JawaPos.com – Tim nasional Jerman menunjukkan performa impresif setelah menghancurkan Belanda dengan skor 5-0 dalam pertandingan fase grup UEFA Nations League.

Kemenangan tersebut tidak hanya memperlihatkan ketajaman lini serang Jerman, tetapi juga menegaskan keberhasilan Jürgen Klopp dalam membangun identitas permainan dan memaksimalkan potensi para pemainnya.

Berikut 5 faktor penting yang menjadi sorotan dari pertandingan rasa grup yang mempertemukan Jerman dengan Belanda, seperti dilansir dari laman Bavarian Football Works pada Jum'at (20/11).

1. Munculnya Pemain Muda yang Menjadi Ancaman Baru

Jerman memperlihatkan kedalaman skuad melalui penampilan sejumlah pemain muda seperti Derry Scherhant dan Brajan Gruda yang mampu memberikan kontribusi besar. Scherhant berhasil membuka keunggulan, sedangkan Gruda menyumbangkan satu gol dan dua assist dalam pertandingan tersebut.

Kehadiran mereka membuktikan bahwa Jerman memiliki banyak pilihan pemain potensial yang mampu menjadi pembeda di level internasional.

2. Jürgen Klopp Berhasil Mengembalikan Identitas Permainan Jerman

Di bawah kepemimpinan Klopp, Jerman mulai memperlihatkan identitas permainan yang lebih jelas melalui tekanan agresif, transisi cepat, dan keberanian membangun serangan ke area pertahanan lawan.

Strategi tersebut membuat para pemain mampu bergerak lebih dinamis sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi serangan yang efektif. Perubahan ini menjadi indikasi bahwa pendekatan taktis Klopp berhasil menghidupkan kembali karakter permainan Jerman yang sebelumnya dinilai kehilangan arah.

3. Strategi Klopp Menyesuaikan Kekuatan Pemain dengan Karakter Lawan

Klopp tidak terpaku pada susunan pemain yang sama dalam setiap pertandingan, melainkan menyesuaikan komposisi skuad berdasarkan kebutuhan taktis menghadapi lawan.

Perbedaan susunan pemain ketika menghadapi Serbia dan Belanda memperlihatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi karakteristik serta kelemahan tim lawan. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi Jerman untuk memaksimalkan kemampuan individu pemain sekaligus menjaga efektivitas permainan secara keseluruhan.

4. Kelemahan Pertahanan Belanda Berhasil Dieksploitasi Jerman

Kekalahan telak Belanda tidak terlepas dari kelemahan struktur pertahanan yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Jerman. Penggunaan garis pertahanan tinggi dan bek sayap yang aktif membantu serangan justru memberikan ruang kosong bagi Florian Wirtz dan Brajan Gruda untuk melancarkan serangan balik.

Selain itu, absennya sejumlah pemain penting seperti Frenkie de Jong dan Virgil van Dijk semakin memengaruhi keseimbangan permainan Belanda dalam menghadapi tekanan Jerman.

5. Kualitas Pemain Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Kebangkitan Jerman

Kemenangan 5-0 atas Belanda memperkuat pandangan bahwa persoalan Jerman dalam beberapa tahun terakhir tidak semata-mata berkaitan dengan kualitas pemain, tetapi juga arah kepelatihan dan strategi permainan.