JawaPos.com – Pelatih tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, menegaskan bahwa kemenangan telak 5-0 atas Belanda membuat tidak ada alasan bagi publik untuk meragukan kualitas timnya.

Dilansir dari laman ESPN pada Jum'at (20/11), Hasil tersebut diraih dalam pertandingan fase grup UEFA Nations League pada Senin, sekaligus memastikan Jerman keluar sebagai juara Grup A dan melaju ke babak perempat final.

Klopp menilai kemenangan tersebut menjadi bukti perkembangan positif tim nasional Jerman sejak dirinya mengambil alih kursi kepelatihan pada Agustus lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Derry Scherhant membuka keunggulan Jerman sebelum Florian Wirtz mencetak dua gol, sedangkan Nico Schlotterbeck dan Brajan Gruda masing-masing menyumbangkan satu gol.

Klopp mengaku tidak menyangka timnya mampu menang dengan skor sebesar itu, tetapi memuji penampilan para pemain yang menunjukkan kualitas, kerja keras, dan kekompakan sepanjang pertandingan.

Klopp juga menyebut kemenangan tersebut dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap tim nasional Jerman yang sebelumnya sempat mendapat sorotan negatif.

Menurut Klopp, kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi perkembangan skuad muda Jerman untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

Klopp optimistis timnya dapat berkembang menjadi kekuatan besar apabila para pemain mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki.