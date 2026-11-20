JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dan pelatih timnas Portugal Jorge Jesus terlibat konflik. Perang dingin keduanya berujung pada keputusan Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional.

Ada tiga fakta penting dari konflik yang terjadi antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus di timnas Portugal.

Apa saja fakta-fakta tersebut yang melansir dari The Athletic? Terus baca artikel ini.

1. Jorge Jesus merasa Cristiano Ronaldo ingin dirinya diganti The Athletic mendapatkan laporan bahwa Jorge Jesus merasa Cristiano Ronaldo ingin dirinya diganti. Dengan begitu, mantan kapten timnas Portugal tersebut akan kembali ke skuad.

Namun, Cristiano Ronaldo sebenarnya tidak meminta Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) untuk mengganti Jorge Jesus sebagai pelatih.

"Dalam percakapan dengan sumber-sumber dari semua pihak dalam saga ini, The Athletic diberi tahu bahwa Jorge Jesus mendapat kesan bahwa Cristiano Ronaldo hanya ingin kembali ke tim jika pelatih kepala tim nasional diganti, tetapi Ronaldo tidak meminta federasi untuk memecat Jesus," tulis The Athletic di Instagram, Jumat (20/11).

2. Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus tidak saling bicara Pada Oktober, saat timnas Portugal menghadapi Wales dan Norwegia, hubungan Ronaldo dan Jesus semakin memburuk.

Mereka sebenarnya juga gengsi untuk berbaikan karena menunggu siapa yang akan mengalah.

"Sumber mengatakan Ronaldo dan Jesus tidak berbicara antara jeda internasional Oktober dan periode internasional bulan ini, karena keduanya menunggu untuk melihat siapa yang akan mengalah lebih dulu," sambung The athletic.

3. Cristiano Ronaldo buka kesempatan kembali ke skuad timnas Portugal Menjelang laga UEFA Nations League melawan Denmark dan Wales pada November, Ronaldo merasa dirinya akan lebih baik untuk tidak berada dalam skuad timnas Portugal.

Pemain 41 tahun tersebut akan kembali ke timnas Portugal pada Maret jika ada pergantian pelatih.

"Menjelang pertandingan internasional pada November, Ronaldo dikabarkan telah menyarankan, melalui perantara, bahwa akan lebih baik jika dia tetap berada di luar skuad," tulis The Athletic.

"Karena banyak orang bertanya-tanya apakah pelatih baru mungkin akan datang pada jendela transfer Maret, di mana Ronaldo dapat memulai kembali dari awal," ungkap The Athletic.

Jorge Jesus berniat untuk memanggil Ronaldo ke timnas Portugal. Apalagi, pemain Al Nassr tersebut sudah menjalani sanksi dari FPF karena meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal tanpa izin.

Hal itu akhirnya tidak terwujud, karena Ronaldo mengumumkan pensiun dari timnas Portugal pada 5 November.

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Sehari setelahnya, Jorge Jesus mengumumkan skuadnya tanpa ada nama Ronaldo.

"Namun, karena Jesus masih menjabat dan hukuman yang diterima Ronaldo berarti dia akan tersedia untuk dipilih, Jesus membuat rencana dengan stafnya untuk memasukkan Ronaldo ke dalam skuadnya," beber The Athletic.

"Kemudian, pada tanggal 5 November, sehari sebelum Jesus mengumumkan skuadnya, Ronaldo secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional," lanjut The Athletic.

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Keputusan Ronaldo untuk pensiun dari timnas Portugal sudah dipikirkan secara matang saat berada di Arab Saudi.