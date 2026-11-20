JawaPos.com - Gianni Infantino mendapat dukungan dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Arab atau Union of Arab Football Associations (UAFA) untuk kembali menjabat sebagai Presiden FIFA. Dukungan tersebut diumumkan pada Kamis (19/11).

Organisasi yang mewakili asosiasi sepak bola negara-negara Arab itu menilai Infantino telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan sepak bola dunia selama masa kepemimpinannya.

Dalam pernyataannya, UAFA menyebut dukungan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas berbagai upaya dan kontribusi Infantino dalam mendorong pertumbuhan sepak bola global.

UAFA juga menilai jajaran kepemimpinan FIFA telah membantu perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia.

Dilansir dari Reuters, dukungan tersebut cukup berarti bagi Infantino. Sebab, UAFA menaungi 22 asosiasi sepak bola nasional yang tersebar di kawasan Afrika dan Asia. Organisasi tersebut didirikan pada 1974.

Pemilihan Presiden FIFA 2027 Lebih Kompetitif Pemilihan Presiden FIFA 2027 diperkirakan berlangsung lebih kompetitif dibandingkan dua pemilihan sebelumnya. Infantino terpilih kembali pada 2019 dan 2023 tanpa pesaing.

Kali ini, FIFA mengonfirmasi Infantino akan menghadapi dua kandidat lainnya. Ramon Vega yang sebelumnya mendaftarkan diri gagal dalam seleksi berkas.

Dengan demikian, penantang Infantino yang tersisa adalah Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) Philippe Diallo dan Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Kozo Tashima.

Persaingan tersebut berlangsung di tengah sejumlah kritik terhadap Infantino, termasuk terkait rencana FIFA Forward Enterprise (FFE) yang akhirnya gagal direalisasikan.

Meski demikian, Infantino menyambut positif pencalonan para pesaingnya. Dia menyampaikan harapan terbaik kepada seluruh kandidat dan menilai proses pemilihan presiden merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sepak bola.

Infantino berharap periode pemilihan dapat menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan gagasan positif demi kemajuan sepak bola dunia.