JawaPos.com - Pelatih Kepala Persib Bandung Igor Tolic mengaku sangat menikmati kemenangan besar timnya ketika mengalahkan klub Myanmar Shan United 6-0 pada laga kedua Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis.

Kemenangan setengah lusin Persib di laga ini disumbangkan lima pemain berbeda, yaitu Balsa Sekulic yang mencetak dwigol, serta masing-masing satu gol dari Mariano Peralta, Luka Menalo, Adam Alis, dan Uilliam Barros.

"Selamat untuk para pemain, dan juga untuk pertandingan yang bagus. Saya pikir banyak gol, para penggemar menikmati," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

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"Terima kasih penggemar, terima kasih kepada Bobotoh karena datang hari ini, malam yang hujan, tapi saya pikir siapa pun yang datang menonton pertandingan menikmati, banyak gol, banyak aksi bagus," imbuh dia.

Tambahan tiga poin ini membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua laga di Shopee Cup. Mereka mengoleksi poin yang sama dengan klub Malaysia Johor Darul Ta'zim, yang di laga kedua mempermalukan klub Vietnam Cong An Ha Noi 3-1.

Tolic mengatakan sangat senang dengan kemenangan ini, tetapi ia tak ingin timnya terlalu larut menikmatinya.

Pasalnya, tambah dia, Pangeran Biru harus segera fokus untuk menatap laga berikutnya ketika menjamu Bali United pada Minggu (22/11) malam dalam pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

"Jadi kami sangat senang bisa mendapatkan tiga poin, untuk melanjutkan Shopee Cup dengan cara yang bagus, dan ya, malam ini kami tidur, besok kami bersiap untuk pertandingan berikutnya pada hari Minggu," tutur Tolic.

Menanggapi performa dan intensitas permainan anak asuhnya, Tolic mengakui masa libur jeda internasional selama hampir 11 hari memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kebugaran skuad.

Kondisi fisik yang kembali prima terlihat jelas dari pergerakan eksplosif para pemain di atas lapangan.

"Ya, kamu bisa melihat bahwa ya, kami lebih segar. Lebih segar, lebih banyak sprint dan lebih banyak aksi eksplosif. Ketika mengalami kelelahan, maka Anda akan menjalani pertandingan yang lambat," papar dia.

"Tapi hari ini banyak pemain terlihat lebih baik daripada dalam beberapa pertandingan terakhir di periode lalu," lanjut Igor Tolic.