JawaPos.com - Pekan ke-11 Liga Prancis (Ligue 1) dijadwalkan kembali bergulir mulai Sabtu (21/11) dini hari hingga Senin (23/11) dini hari WIB.

Salah satunya bakal tersaji laga Paris Saint-Germain (PSG) melawan Nice serta Lille menghadapi Lyon.

Dilansir dari Antara, pemuncak klasemen sementara PSG dijadwalkan bertandang ke markas Nice di Stadion Allianz Riviera, Nice, Sabtu (21/11) pukul 23.15 WIB.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Luis Enrique dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen sementara musim 2026/2027.

PSG saat ini memimpin tabel klasemen dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan, unggul dua angka atas pesaing terdekatnya Lille yang mengemas 21 poin.

Di sisi lain, tuan rumah Nice datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi laga terakhirnya 2-0 atas Angers sebelum jeda internasional.

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Sementara itu, duel papan atas lainnya tersaji saat peringkat kedua Lille menjamu peringkat kelima Lyon di Stadion Pierre Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Minggu (22/11) pukul 02.45 WIB.

Lille berambisi memetik tiga poin di kandang sendiri guna menjaga tekanan terhadap PSG di puncak klasemen.

Sementara Lyon yang mengoleksi 17 poin, bertekad bangkit seusai menelan kekalahan 0-2 dari Stade Brestois 29 pada pekan sebelumnya.

Selain itu, laga tersebut juga menjadi kesempatan bek sayap timnas Indonesia Calvin Verdonk untuk menambah jumlah menit bermain bersama Lille musim ini.

Jadwal pekan ke-11 Liga Prancis, dilansir dari laman resmi Ligue 1: (21/11/2026) Troyes vs Le Havre 02.45 WIB

(21/11/2026) Nice vs PSG 23.15 WIB

(22/11/2026) Lille vs Lyon 02.45 WIB

(22/11/2026) AS Monaco vs Auxerre 02.45 WIB

(22/11/2026) Lens vs Toulouse 02.45 WIB

(22/11/2026) Strasbourg vs Brest 02.45 WIB

(22/11/2026) Paris FC vs Angers 21.00 WIB

(22/11/2026) Lorient vs Rennes 23.15 WIB