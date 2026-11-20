JawaPos.com - Liga Belanda pekan 13 dijadwalkan bergulir mulai Sabtu (21/11) malam hingga Minggu (22/11) malam WIB.

Ada duel dua pemain timnas Indonesia antara Dean James vs Justin Hubner ketika Go Ahead Eagles yang diperkuat bek kiri Dean James menjamu Fortuna Sittard yang dibela bek tengah Justin Hubner di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Minggu (22/11) pukul 22.45 WIB.

Dilansir dari Antara, Fortuna Sittard saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 20 poin dari 12 pertandingan, unggul tiga angka atas Go Ahead Eagles yang membuntuti tepat di posisi kedelapan dengan 17 poin.

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Fortuna Sittard juga turut diperkuat penyerang timnas Indonesia lainnya, Ole Romeny yang mungkin kembali mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Go Ahead Eagles.

Selain itu, pekan ke-13 Liga Belanda juga menyajikan laga menarik yang melibatkan pemain timnas Indonesia lainnya.

Bek tim nasional Indonesia Mees Hilgers bersama SC Heerenveen bertandang ke markas FC Groningen di Stadion Euroborg, Minggu (22/11) pukul 03.00 WIB.

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Penjaga gawang Maarten Paes bersama AFC Ajax dijadwalkan menjamu tim papan bawah ADO Den Haag di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Minggu (22/11) pukul 20.30 WIB.

Sementara itu, bek sayap Nathan Tjoe-A-On bersama Willem II Tilburg menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas peringkat keempat FC Twente di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Minggu (22/11) pukul 18.15 WIB.

Jadwal pekan ke-13 Liga Belanda (21/11/2026) NEC vs PSV 22.30 WIB

(22/11/2026) Utrecht vs Cambuur 00.45 WIB

(22/11/2026) Feyenoord vs Excelsior 00.45 WIB

(22/11/2026) Telstar vs PEC Zwolle 03.00 WIB

(22/11/2026) Groningen vs Heerenveen 03.00 WIB

(22/11/2026) Twente vs Willem II 18.15 WIB

(22/11/2026) Sparta Rotterdam vs AZ 20.30 WIB

(22/11/2026) Ajax vs ADO Den Haag 20.30 WIB