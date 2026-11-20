JawaPos.com - Athletic Bilbao akan menghadapi Espanyol dalam pertandingan pekan ke-13 Liga Spanyol 2026/2027. Los Leones memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri sekaligus mengakhiri catatan kurang memuaskan dalam beberapa pertemuan terakhir melawan tim tamu.

Athletic Bilbao dijadwalkan menjamu Espanyol di Stadion San Mames, Bilbao, Spanyol, Sabtu (21/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Edin Terzic tersebut memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan. Athletic Bilbao tercatat belum terkalahkan dalam empat laga terakhir di semua kompetisi dengan mengemas tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebelum jeda internasional, Los Leones harus puas bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Osasuna. Namun, hasil tersebut tidak menghapus catatan positif mereka yang berhasil mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

Di klasemen sementara Liga Spanyol, Athletic Bilbao menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 16 poin. Dari 11 pertandingan yang telah dimainkan, mereka mencatatkan empat kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Athletic Bilbao tentu tidak ingin kehilangan momentum positif tersebut. Apalagi, Los Leones memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri di San Mames.

Kendati demikian, tuan rumah tetap perlu mewaspadai Espanyol. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat setelah menunjukkan perkembangan sejak ditangani Eder Sarabia pada akhir Oktober lalu.

Eder Sarabia langsung memberikan dampak positif bagi Espanyol. Dalam dua pertandingan di bawah arahannya, Periquitos berhasil mengumpulkan empat poin melalui satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Espanyol yang masih berusaha memperbaiki posisi di klasemen. Mereka menempati peringkat ke-13 dengan raihan 12 poin dari tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Espanyol juga memiliki kenangan manis ketika bertandang ke markas Athletic Bilbao pada musim lalu. Mereka berhasil mencuri kemenangan 2-1 di San Mames dalam pertemuan kedua tim di Liga Spanyol 2025/2026.

Catatan pertemuan kedua tim juga patut menjadi perhatian tuan rumah. Dari 201 pertandingan di seluruh kompetisi, Athletic Bilbao memang unggul dengan 88 kemenangan, 42 hasil imbang, dan 71 kekalahan.

Namun, Los Leones justru gagal memenangkan tiga pertemuan terakhir melawan Espanyol. Karena itu, Athletic Bilbao tidak boleh meremehkan tim tamu, terlebih mereka sedang menunjukkan perkembangan positif di bawah Eder Sarabia.

Prediksi Skor Athletic Bilbao vs Espanyol Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Kedua kesebelasan sama-sama memiliki modal positif menjelang pertemuan di San Mames.

Athletic Bilbao kemungkinan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Dukungan suporter juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi pasukan Edin Terzic untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Sementara itu, Espanyol berpotensi memberikan perlawanan melalui permainan yang lebih percaya diri setelah mengalami peningkatan hasil di bawah Eder Sarabia. Catatan kemenangan 2-1 di San Mames pada musim lalu juga bisa menjadi modal psikologis bagi tim tamu.

Meski demikian, Athletic Bilbao memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Konsistensi performa dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi modal penting bagi Los Leones.

Dengan mempertimbangkan keuntungan kandang dan tren positif tersebut, Athletic Bilbao diprediksi mampu mengakhiri catatan tanpa kemenangan dalam tiga pertemuan terakhir melawan Espanyol.

Prediksi skor: Athletic Bilbao 2-1 Espanyol.

Prediksi Susunan Pemain Athletic Bilbao vs Espanyol Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon (PG); Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Peio Canales, Benat Gerenabarrena; Alex Berenguer, Robert Navarro, Nico Williams; Inaki Williams.

Pelatih: Edin Terzic.

Espanyol (3-4-1-2): Angel Fortuno (PG); Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pol Lozano, Alejandro Santiago; Alex Calatrava; Pere Milla, Roberto Fernandez.