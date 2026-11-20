JawaPos.com - Real Madrid resmi memperpanjang kontrak gelandang andalannya, Aurélien Tchouameni. Pemain asal Prancis tersebut dipastikan bertahan di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2032.

Pengumuman perpanjangan kontrak Tchouameni disampaikan langsung oleh Real Madrid melalui laman resmi klub, Jumat (20/11/2026). Kesepakatan tersebut memastikan gelandang berusia 26 tahun itu tetap menjadi bagian dari proyek Los Blancos dalam beberapa musim mendatang.

"Real Madrid CF dan Aurélien Tchouameni telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2032," tulis Real Madrid di laman resminya.

Setelah kesepakatan tersebut diumumkan, Tchouameni mengungkapkan kebahagiaannya melalui media sosial. Ia mengaku bangga bisa terus membela klub sekaligus bermain di hadapan para pendukung Real Madrid.

"Bermain untuk Real Madrid, untuk para penggemar Madrid, di Bernabéu dan di mana pun di dunia, ini adalah sebuah hak istimewa," tulis Tchouameni di Instagram, Jumat (20/11/2026).

Gelandang tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada para suporter atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. Ia berharap bisa terus mengukir sejarah bersama Los Blancos.

"Mampu memperpanjang petualangan ini adalah perasaan yang luar biasa. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian semua. Saya mengenang dengan penuh kasih semua momen indah yang telah kita lalui beberapa tahun terakhir ini, tetapi yang terpenting, saya menantikan semua momen yang akan datang, karena kita masih memiliki banyak bab untuk ditulis bersama," tutup Tchouameni.

Tchouameni Jadi Bagian Penting Lini Tengah Real Madrid Didatangkan pada 2022, Tchouameni menjadi salah satu gelandang bertahan yang dibutuhkan Real Madrid. Kehadirannya diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Casemiro setelah hengkang dari Santiago Bernabeu.

Selama membela Los Blancos, Tchouameni telah merasakan berbagai gelar bergengsi. Di antaranya trofi Liga Spanyol, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

Perpanjangan kontrak hingga 2032 menjadi kesempatan bagi Tchouameni untuk menambah koleksi gelarnya bersama Real Madrid. Dengan usia yang masih 26 tahun, ia berpeluang menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan klub pada tahun-tahun mendatang.