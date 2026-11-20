JawaPos.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany siap kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan setelah hampir sebulan absen akibat masalah kesehatan. Pelatih asal Belgia itu dipastikan kembali ke bangku cadangan saat Die Roten menjamu FC Koln dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu (21/11/2026).

Kompany mengaku bersyukur atas dukungan yang diterimanya selama menjalani perawatan dan masa pemulihan. Kini, dia berharap bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa dan memusatkan perhatian pada pertandingan.

Dilansir dari Reuters, Kompany terakhir kali mendampingi Bayern Munchen pada 23 Oktober. Setelah itu, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan saat mengikuti sesi latihan tim kedua Bayern.

Kompany diperbolehkan meninggalkan rumah sakit beberapa hari setelah mendapatkan perawatan. Namun, dia masih membutuhkan waktu pemulihan dan menjalani serangkaian pemeriksaan medis sebelum dinyatakan siap kembali bekerja.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan FC Koln, Kompany menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

“Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Saya langsung mendapatkan dukungan dari klub dan para dokter. Anda berusaha untuk tidak memikirkan apa yang mungkin saja terjadi,” kata Kompany.

Pelatih berusia 40 tahun itu juga memastikan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisinya baik.

“Saya merasa baik-baik saja. Saya telah melalui proses yang panjang dan sekarang waktunya mengambil langkah berikutnya. Saya hanya ingin semuanya kembali normal secepat mungkin,” ujarnya.

Kompany Siap Kembali Pimpin Bayern Munchen Meski sudah siap kembali bekerja, Kompany masih terlihat mengenakan penyangga atau sling pada bahunya saat menghadiri konferensi pers. Kondisi tersebut berkaitan dengan operasi yang dijalaninya dan tidak berhubungan dengan masalah kesehatan yang sebelumnya membuatnya dirawat di rumah sakit.

Selama Kompany menjalani pemulihan, Bayern Munchen tetap menunjukkan performa positif di bawah arahan asisten pelatih Aaron Danks. Dari lima pertandingan, Die Roten berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Salah satu hasil penting adalah kemenangan 2-0 atas Atletico Madrid dalam pertandingan Liga Champions. Kompany mengaku mendapatkan pengalaman berbeda karena harus menyaksikan pertandingan timnya dari sudut pandang lain.

Bayern Munchen saat ini masih berada di puncak klasemen Bundesliga, unggul atas Borussia Dortmund melalui selisih gol. Sementara di Liga Champions, Die Roten juga belum terkalahkan dalam empat pertandingan.

Kompany berharap kembalinya ke pinggir lapangan bisa membuat aktivitas tim kembali berjalan normal. Dia menegaskan bahwa kejadian yang dialaminya bisa terjadi kepada siapa saja dan kini ingin kembali fokus sepenuhnya kepada Bayern.