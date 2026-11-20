JawaPos.com -Video sesi latihan perdana Mauricio Pochettino bersama Manchester United bocor di YouTube. Rekaman yang diambil menggunakan drone tersebut memperlihatkan aktivitas sang pelatih saat memberikan instruksi kepada para pemain di Carrington, Kamis (19/11/2026).

Sesi latihan itu merupakan bagian dari persiapan Manchester United menjelang pertandingan melawan Liverpool pada 22 November mendatang. Rekaman berdurasi sekitar 12 menit tersebut diunggah oleh akun YouTube CC Overview.

Kebocoran video ini menjadi sorotan karena sesi latihan di Carrington berlangsung tertutup. Berdasarkan laporan Sky Sports, media bahkan tidak diperkenankan menyaksikan langsung latihan tersebut.

Carrington juga diketahui memiliki larangan penggunaan drone. Manchester United disebut akan melaporkan pihak yang melanggar aturan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum.

Namun, CC Overview membantah telah melakukan pelanggaran. Pengunggah video mengklaim penerbangan drone yang digunakan untuk merekam latihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk orang-orang yang bertanya tentang legalitas. Ini adalah wilayah udara tak terbatas, artinya siapa pun dapat terbang di atasnya, drone tetap berada dalam garis pandang sepanjang waktu, tidak terbang di atas siapa pun atau bahkan di dekat siapa pun sehingga merupakan penerbangan yang sepenuhnya legal menurut peraturan CAA yang mengatur penggunaan drone," tulis klarifikasi CC Overview yang dilansir Sky Sports, Jumat (20/11/2026).

Pengunggah Klaim Punya Lisensi Drone CC Overview juga mengklaim memiliki lisensi untuk menerbangkan drone. Mereka menyebut perangkat tersebut telah dilengkapi identitas yang sesuai, sementara penerbangnya memiliki dokumen dan perlindungan asuransi yang diperlukan.

Pengunggah juga menjelaskan bahwa rekaman dilakukan setelah sesi latihan pertama Pochettino. Mereka beralasan saat itu terdapat banyak media di sekitar Carrington sehingga informasi mengenai latihan tersebut tidak hanya berasal dari rekaman drone.

"Drone tersebut telah diberi label dengan benar dan saya memiliki semua lisensi, asuransi tanggung jawab publik, dan asuransi yang diperlukan. Mengenai kebocoran berita/taktik tim, itu terjadi setengah jam setelah sesi latihan pertama manajer, ada banyak media di sana jadi tentu saja bukan hanya rekaman latihan itu yang akan dirilis," ujar CC Overview.

Meski demikian, laporan Sky Sports menyebut sesi latihan di Carrington pada Kamis berlangsung tertutup dan media tidak diperbolehkan menyaksikannya secara langsung.

Perbedaan keterangan tersebut membuat persoalan rekaman latihan Manchester United menjadi perhatian. Klaim legalitas penerbangan drone dari pengunggah juga belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai aturan akses dan larangan yang berlaku di lingkungan klub.

Hingga saat ini, Manchester United belum memberikan komentar resmi mengenai video yang beredar di YouTube. Sky Sports juga disebut masih berusaha menghubungi pihak klub untuk mendapatkan tanggapan.