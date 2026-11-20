JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Ekuador (FEF) menjatuhkan sanksi berat kepada pemain Jhon Perlaza setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap perangkat pertandingan. Perlaza dilarang terlibat dalam seluruh aktivitas sepak bola selama delapan tahun setelah melempar batu yang mengenai asisten wasit dalam pertandingan kasta ketiga Liga Ekuador.

Insiden tersebut terjadi saat Club Ciudad de Yantzaza menghadapi Club Rio Aguarico FC pada 17 Oktober 2026. Dilansir dari Reuters, Perlaza yang memperkuat Yantzaza melemparkan batu hingga mengenai asisten wasit Lenin Giovanni Ojeda Nunez.

Peristiwa itu berlangsung pada menit ke-90+6 atau saat memasuki masa tambahan waktu babak kedua. Akibat insiden tersebut, pertandingan terpaksa dihentikan sebelum selesai.

Lenin Giovanni Ojeda Nunez mengalami cedera serius setelah terkena lemparan batu. Asisten wasit tersebut bahkan harus menjalani operasi dan membutuhkan waktu pemulihan selama 60 hari.

FEF Hukum Jhon Perlaza hingga 2034 Federasi Sepak Bola Ekuador mengumumkan hukuman terhadap Perlaza melalui pernyataan resmi pada Kamis (19/11). Komite disiplin federasi menyatakan sang pemain terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap perangkat pertandingan.

“Komite disiplin menemukan bahwa pemain tersebut bertanggung jawab atas tindakan kekerasan fisik terhadap seorang ofisial pertandingan dan menjatuhkan hukuman larangan selama delapan tahun dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, hingga 19 Oktober 2034,” tulis pernyataan FEF.

Selain menjatuhkan sanksi, FEF juga berencana meminta FIFA memperluas cakupan hukuman tersebut agar berlaku di seluruh dunia.

Jika permintaan itu disetujui, Perlaza tidak hanya dilarang bermain di kompetisi sepak bola Ekuador. Dia juga tidak dapat terlibat dalam aktivitas sepak bola di negara lain selama masa hukumannya.

Klub Juga Didenda Rp 116 Juta Sanksi tidak hanya diberikan kepada pemain. FEF turut menjatuhkan konsekuensi finansial kepada Club Ciudad de Yantzaza.

Klub tersebut diwajibkan membayar denda sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 36,5 juta. Yantzaza juga harus menanggung biaya pengobatan asisten wasit sebesar 4.369,73 dolar AS atau sekitar Rp 79,7 juta.

Dengan demikian, total kewajiban finansial klub mencapai 6.369,73 dolar AS atau sekitar Rp 116 juta.

Sebelumnya, Yantzaza telah menyampaikan permintaan maaf melalui pernyataan resmi pada 20 Oktober 2026 lewat Instagram. Klub mengecam segala bentuk kekerasan dalam sepak bola, baik secara verbal maupun fisik.

“Sebagai sebuah institusi, kami dengan tegas menolak segala bentuk tindakan agresi, baik verbal maupun fisik, di dalam maupun di luar tempat pertandingan. Kami meyakini bahwa sepak bola harus menjadi ruang untuk saling menghormati, hidup berdampingan, dan menjunjung tinggi sportivitas,” tulis pernyataan klub.

Yantzaza juga memastikan telah mengambil tindakan terhadap pemain yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Setelah identitas pelaku diketahui, klub langsung memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim.